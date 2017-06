Bizony, a költők az írás mellett szerettek enni is, mi több, igazi ínyencek voltak, de nincs is annál izgalmasabb, mikor az igazi zsenik hétköznapjai napvilágra kerülnek. Idén a 200 éve született Arany Jánosra emlékezik az irodalomtörténet – és mi is a gasztronómiában. Jöjjön most a ballada Shakespeare-jének receptje, a Marcza-fánk.