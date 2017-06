Fröccs- avagy sörivó nemzet a magyar?

35 árnyékban, már a legyet sincs kedvünk lecsapni. Ha szerencsénk van, éppen egy tóparton vagy egy szép zöld kertben ülünk egy terebélyes fa alatt, kezünkben pohár. Néha elsétálunk az ásott kútba vagy tóvízbe eresztett újratöltésért, ami kinek mi: jéghideg sör vagy frissen felhabzó fröccs.

Kikerekedett szemmel nézte egy kerti sütögetés alkalmával ismerősöm, ahogy a magasabb kategóriás fehér száraz borba szódát adagolok. Szót is emelt: mert hát a fröccshöz a szomszéd Jani bácsi lőréje is tökéletes. De miért is? A jó bor attól nem lesz rosszabb, ha felütöm egy kis szénsavas vízzel, sőt a rossz bor se lesz attól ihatóbb, ha higítom. Álláspontomat megtámogattam borász ismerőseim hasonló véleményével, és példaként említettem Márait, aki élvezte a jó borokat szódás elegy formájában is:

A szóda már a civilizáció, az igaz, de nemzedékek és évszázadok fortélya kellett hozzá, míg a magyar megtanulta és feltalálta a fröccsöt, ami a hosszú élet titka." – írja a Magyar Borokban.

A téma láthatóan felvillanyozta és vitára indította a társaság borkedvelő részét, két táborra osztva a fröccs minőségi alapanyagát illetően. Egészen addig, míg a sörivók bátor kijelentést tettek: teljesen felesleges vitatkozni a felturbózott szódavízről, hiszen az igazi nyári ital a sör. A fröccsösök kettészakadt csapata egyetlen kórusként szisszent fel, és állt össze újfent. Onnantól kezdve elszabadult a pokol: a sörösök végigkóstoltatták a kézműves és gyári repertoárt a fröccsös ellenfelekkel, míg a borosok különböző hígitású fröccskortyokkal próbálták meggyőzni a korsósokat.Másnap a kérdés már inkább az volt, hogy sörre fröccs vagy fröccsre sör a gyötrőbb.

Egyébként hivatalos kutatás is készült a témában (mármint nem abban a kérdésben, hogy melyik okoz nagyobb macskajajt): a KSH nem röstellte felmérni nemzetünk italozási szokásait. Mielőtt megnézi az eredményt, majd voksol, hogy melyiket issza szívesebben, tippeljen! Vajon sör- vagy borfogyasztó nemzet vagyunk?

Jöjjön tehát az eredmény:

A KSH táblázatát végigbogarászva kiderül, hogy 2015-ben fejenként 25 liter bort, míg 67 liter sört fogyasztottunk – persze nem szó szerint, csak átlagolva, legalábbis az én söradagomat, biztosan nem én ittam meg (mondjuk a borból sem ennyit).

A Magyar Sörgyártók Szövetségének adatai szerint 2016-ban a teljes éves hazai sörfogyasztás 6,1 millió hektoliter volt, a tavalyi Nagy Bor Teszt eredményéből pedig kiderült, hogy a borkedvelők háromnegyede tisztán, szóda vagy üdítőital nélkül kedveli a bort.

Na, de most maradjunk a fröccsnél és a sörnél!