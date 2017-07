Kóstolja meg a taratort!

Nyáron nemcsak a strandkompatibilis karcsú alak megőrzéséhez keresünk ételeket, hanem a hőség miatt keressük a könnyű, hűsítő fogásokat is. Ha rá is akadunk egy-két receptre, szépen lassan megunjuk. Ekkor nézzük a szomszédos vagy közeli országok jól bevált konyhai fortélyait, hogy elérhető alapanyagokból valami újat kreáljunk.

A bolgárok ezt a receptet késő tavasszal és nyáron, négy hónapon keresztül folyamatosan készítik – ők maguk találták ki, talán fagylalt helyett. Nem is nagyon találkozni olyan bolgárral, aki ne szeretné, éppen ezért egész évben kapható az éttermekben is, de természetesen ahány város, annyi tarator. Az étel történetéről a bolgárok azt mondják viccesen, hogy a kommunizmus alatt nem volt náluk semmi frissítő, üdítő, így találták ki a hideg uborkalevest. Ez persze nyilván csak vicc, hiszen az a kevés hozzávaló már a hosszú török hódoltság alatt is megtermett náluk.

Minden taratorrecept a joghurt minőségével indít. Sűrű, krémes bolgár joghurtra lenne szükségünk, de ennek híján a görög joghurttal is megközelíthetjük a tökéletes ízt.

Tarator

Hozzávalók:

100 ml görög típusú joghurt

100 ml jeges víz

1 darab kígyóuborka

5 ml napraforgóolaj

2 gerezd fokhagyma

5 dkg pirított dió vagy mandula vagy kesudió

kis csokor friss kapor

só

Elkészítés:

Az uborkát apróra kockázzuk, a kaprot nagyon finomra vágjuk, a fokhagymát lereszeljük vagy összenyomjuk, és sóval, olajjal elkeverjük. Ehhez adjuk a joghurtot, kikeverjük és felöntjük annyi vízzel, amilyen sűrű levest szeretnénk kapni. Az autentikus recept az 1:1 arányra esküszik, és gyakran jégkockákkal helyettesítik a vizet. Megpirítjuk a magvakat, aprítjuk, és tálalásnál megszórjuk a leves tetejét.

Frissen, még jéghidegen tálaljuk.