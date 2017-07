Merjünk külföldön is bort kóstolni!

Ahhoz, hogy a nyaralásunk alatt igazán jól megismerjük az adott régiót, a műemlékek, a nevezetességek és a természeti látnivalók mellett érdemes a gasztronómiájába is belemerülnünk kicsit; megkóstolni a helyi specialitásokat, a piacon kapható bizarr gyümölcsöket, és a környéken készült borokat is. Igen ám, de mi alapján válasszunk italt a vacsorához vagy az esti beszélgetéshez, ha a borlapon csupa ismeretlen dolgot találunk?

A legegyszerűbb és leginkább pénztárcakímélő módja a helyi borral való ismerkedésnek, ha az ebédhez vagy a vacsorához a „ház borát" rendeljük. Senkit ne tántorítson el ez a kifejezés, nyugodt szívvel kérhetjük ezeket, akár egy spanyol tengerparti étteremben, akár egy olasz trattoriában járunk, biztosak lehetünk benne, hogy helyi pincészettől származó, száraz, minőségi bor kerül a poharunkba, amely a legtöbb felszolgált ételhez passzol majd.

Ha a borlapot böngészve végképp tanácstalanná válnánk, és nem szeretnénk kockáztatni, kérjük a felszolgáló vagy sommelier segítségét. A következő mondattal nem lőhetünk mellé: Will you please recommend a bottle of white wine under 15 euro that will go well with our food?"

Teljes mértékben udvarias kérés, és egyértelmű irányt mutat a felszolgálónak is. Tudja, hogy milyen keretek között mozoghat, és milyen ételhez kell ajánlania a bort. Nem fog feltenni még öt különböző kérdést, hanem pontosan kiválasztja a nekünk legmegfelelőbbet.

Merjünk kísérletezni a helyi ízekkel, csodákra lelhetünk!

Nem kell mindenhol chardonnay-t kóstolni, csak mert az az egyetlen, amiben megbízunk. Ne Dél-Olaszországban akarjuk megkóstolni a Chiantit, hagyjuk meg azt arra az időre, amikor majd Toszkánában kalandozunk! Próbáljuk ki Szicíliában a nero d'avola kékszőlőből készült bort, ha északon nyaralunk, a Garda-tónál, akkor pedig a szintén vörös Bardolinót. Ezeken a helyeken akár a szőlőültetvényeket is bebarangolhatjuk, és megismerhetjük a területet, ahol a bort adó gyümölcs termett.

Dalmáciában, Korcula szigetén a tengeri herkentyűkhöz kóstoljuk meg az autentikus fehér fajtát, a posipot, Andalúziában vessük bele magunkat a sherry rejtelmeibe, Provence-ban pedig egy testes bordói helyett lazuljunk rozéval.

Egy pohár pezsgő vagy habzóbor külföldön is jólesik, nem kell hozzá ünnepi alkalom, csupán egy szabad fél óra, amivel magunkat ajándékozzuk meg. Lehet az délelőtt a teraszon, délután a városban vagy este a tengerparton. Spanyolországban cavaként láthatjuk az itallapon a pezsgőket, melyeket Barcelona környékén semmiképp se hagyjunk ki, hiszen Katalóniában számos híres pezsgőgyár működik. Olaszországban inkább frizzante vagy spumante néven keressük. Ne lepődjünk meg, ha a felszolgáláskor grátiszba egy kis harapnivaló vagy egy tálka eper érkezik mellé, ott ez a szokás, még akkor is, ha csak egy zsúfolt bevásárlóutca pici bárjába ülünk be.

A választáshoz természetesen segítségül hívhatjuk a borosappokat is, hiszen a mobilunk mindig kéznél van. Van, amelyiknél be kell pötyögni a bor nevét, van, amelyiknél elég szkennelni a címkét, máris tudjuk, mivel van dolgunk, melyik évjáratot kóstoljuk, milyen ételhez párosítsuk. Ha találtunk egy nagyon finom bort, és valami oknál fogva nem tudunk belőle hazahozni, mindenképp fotózzuk le a címkéjét. Így tudjuk az ismerősöknek is ajánlani, és mi sem felejtjük el, mi volt az, ami annyira ízlett. Még az is lehet, hogy itthon is kapható valahol.

Ajánlotta: Csepe Erika