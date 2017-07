A csülök, amitől megreccsen az asztal lába

Hatalmas, felhőkig érő csúcsok, nyüzsgő sétálóutca és gasztronómiai habzsolás várja a turistákat Lengyeloszágban, Zakopane városában. Az ízélmények nemcsak a világhírű Oscypek sajtnak köszönhetőek, hanem a különlegesen finom golonkának, vagyis csülöknek is, amelynek belseje puha és omlós, ugyanakkor fűszeres kérge ízesen roppan a fogunk alatt.

Krupowki a fő sétálóutca Zakopane szívében; több mint egy kilométer hosszú, és éttermek, bárok, boltok, valamint szállodák tarkítják. Amikor jön a jó idő, az emberek ellepik a környéket, az éttermek, bárok ital- és ételkínálatát figyelik. Végigsétálni a Krupowki sétányon az egyik legjobb program Zakopanéban; az utca különlegessége a grillezett hús és a golonka, vagyis a csülök, amelyet néhol akkora adagokban szervíroznak, hogy megreccsen az asztal lába. A gasztronómiai ízélmény mellett a harc a hatalmas adag csülökkel, a hangulat, az emberek áradata és a helyiek kedvessége, mind hozzájárulnak ahhoz, hogy fergeteges emlékekkel térjünk haza.

Ha szuvenírben gondolkodunk, a főutca közelében fekszik Zakopane piaca, ahol tradicionális, kézműves termékeket, fából készült ajándéktárgyakat és helyi termékeket lehet vásárolni, melyek a Tátra vidékére jellemző stílusban készülnek.

A Tátra legjobb sajtja

Az Oscypek (vagy Oszczypek) egy sózott, juhtejből készült, füstölt sajt, mely kizárólag a lengyel Tátra vidékén készül. Más sajt nem viselheti a nevet, ez a regionális specialitás uniós oltalom alatt áll.

Zakopane mellett, a hegyek lábánál lévő nyílt mezőkön állnak azok a faházak, ahol meg lehet ismerkedni a sajtkészítés minden fortélyával. A sajtot faformákba préselik, érlelik, és minden méretben készítik.

Ha szeretnénk vásárolni belőle, akkor a Krupowki sétálóutcán is megtehetjük, ott is találkozhatunk sajtos bódékkal.

A Krupowki utcán az éttermek egy részében a golonka, vagyis a csülök a főfogás. Hosszas válogatás után mi az Owczarnia étterembe tértünk be, ahol a szemünk előtt készítették a húst és a fóliába csomagolt, héjában sült krumplit is. Az étterem maga nagyon hangulatos volt, minden fából készült, még a tányérok is, amin kihozták az óriási csülköt.

Magához a csülökhöz nem jár köret, külön kell rendelni hozzá a krumplit, amit mi hagymás vajjal kértünk. Megfontolatlanul egy-egy adag csülköt rendeltünk, amiből még az itthoniaknak is jutott kóstoló; az ételnek nagy jóindulattal a felét tudtuk megenni, de a gyomrunk már így is durranásig feszült, és még az asztal is felnyögött az étel súlya alatt. A krumpli egyébként úgy az isteni, ha a hagymás vajat hagyjuk ráolvadni.

A golonka Lengyelország nemzeti ételének számít, és sokféleképpen elkészíthető. Köretnek választhatunk hozzá például savanyú káposztát, héjában sült krumplit, kenyeret mustárral, és persze minden esetben egy korsó hideg sört mellé.

Zakopane kétségkívül megér egy utazást, főleg a gasztronómia szerelmeseinek. Ha azonban nem bírjuk kivárni a hosszú autóutat, ezzel a recepttel könnyedén a konyhánkba varázsolhatjuk Lengyelországot.

Lengyel golonka 4 főre

Hozzávalók:

4 nagy, friss, füstölt csülök

1 evőkanál só

1 babérlevél

6 fekete bors

1 nagy sárgarépa

1 nagy hagyma negyede

1 nagy zöldség

1 szál zeller

2 gerezd fokhagyma (törve)

1 evőkanál apróra vágott petrezselyem

1 teáskanál köménymag

A mártáshoz 2 dl sörre, 2-4 evőkanál mézre és 2 kanál csülöklére van szükség (tehát, amiben a csülök főtt).

Elkészítés:

Tisztítsuk meg a csülköt, majd helyezzük egy nagy lábasba. Adjunk hozzá annyi vizet, hogy ellepje, és forraljuk fel. Főzés közben folyamatosan szedjünk le róla a habot.

Adjuk hozzá a sót, a babérlevelet, a borsot, a sárgarépát, a hagymát, a zöldséget, a zellert, a fokhagymát, a petrezselymet és a köménymagot, majd forraljuk fel újra.

Fedjük le az edényt, és főzzük a csülköt másfél-három órán át, amíg a hús már szépen leválik a csontról. Melegítsük elő a sütőt, majd öntsük le a vizet a csülökről (mindössze két kanálra van szükség belőle a mázhoz), és tegyük egy tepsibe.

Egy kis tálba öntsük bele a mézet, a sört és a két kanál csülöklevet, majd addig melegítsük, míg a méz fel nem oldódik. Öntsük a keveréket a csülökre, majd süssük 30-45 percig.

Ízlés szerint héjában sült krumplival, vegyes savanyúságga, salátával vagy kenyérrel fogyasszuk.