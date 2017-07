Kóstolt már gazpacho fagyit? Vagy kurkumás kesudiót?

Modenai balzsamecetes parmezán, chai-tea, sorrentói citrom, Aperol, piros grapefruit, vajkaramell, sajttorta, flódni – nem egy étterem étlapjáról lestünk listát, hanem benéztünk a Fragola Fagylaltozó pultjába, és megkóstoltuk az elsőre meghökkentőnek tűnő ízeket.

Török Balázs, a Fragola tulajdonosa feleségével, Tihanyi Eszterrel 2011 táján megálmodott egy olaszos, családias, vidám fagylaltozót, ahol minőségi alapanyagokból készül a fagylalt, és ahol a retro játékok a felnőttekben gyerekkori emlékeket idéznek – ez lett a Fragola Fagylaltműhely. A Nagymező utcai volt az első üzlethelyiségük, a közönség lelkesedése megerősítette őket, hogy ez jó irány, így azóta már nyolc saját és hét franchise üzletben lehet Fragola fagylaltot ízlelni.

Hiszünk az első benyomásban, hagyjuk, hogy egy helyszín hangulata megszólítson bennünket. Ezt az üzletet, itt a Kiss János altábornagy utcában, úgy választottuk ki, hogy egy fa alatt ültünk, beszélgettünk, és a városi nyüzsgésben sikerült egy kis nyugalmas idillt megélni; játszótérről érkező gyerekzsivaj, a babakocsi mellett totyogó gyerekek látványa és a zöld kert elvarázsolt minket. Nem volt kérdés, hogy ez egy ideális helyszín a Fragolának." – kezdi Török Balázs.

A név – fragola – olasz szó, és epret jelent, ami nemcsak a logóban, hanem az üzletek hangulatában is megjelenik. Honnan ez az olasz kötődés?

Olaszországhoz családilag kötődünk, fiatal koromban sok időt töltöttem ott, közel áll hozzánk ez a mentalitás; olasz módra, én magam is szívesen töltök időt az üzletekben, beszélgetek a vendégekkel és együtt iszunk egy ristrettót. Olyan terméket kerestünk, ahol a prémium kategóriát is mindenki meg tudja engedni magának, meg persze szeretem a minőségi gasztronómiát magam is.

Mi számít inkább: hogy finom, vagy hogy természetes?

Összetett. Prémium minőséget kínálunk, a mi fagylaltjainkban nincs mesterséges anyag, tehát se színezék, se ízfokozó, se aroma, szőlőcukrot használunk, magas a gyümölcshányad, tehát ami csak lehet, egészséges. 30-40 ízzel indultunk, a mostanra kibővült 120 elemű ízkollekció már mind saját fejlesztés. Így jött, hogy a pisztácia egy kicsit sózott, ugyanis felismertük, hogy a csonthéjasok, ha egy pici sót kapnak, még karakteresebbé válik az ízük. Az idei év újdonságait látványosan az egészen különleges ízek irányába vittük. Így kreáltuk a kurkumás kesudiót vagy a modenai balzsamecetes parmezán fagylaltunkat. Két-három évvel ezelőtt elindult a cukormentes vonal, mára egy 24 tégelyes pultban egyre több és több a cukormentes íz.

Milyen cukormentes édesítőt használnak?

Főleg steviát. Egyre több olyan vendégünk van, aki tejcukor, tejfehérje vagy glutén intoleranciával él, a cukrot pedig egyre többen kerülik, már nemcsak a cukorbetegek kérik a cukormentes ízeket, ezért ezt a vonalat mindenképpen erősíteni szeretnénk, nemcsak a fagylalt, hanem a sütemények, italok, facsart gyümölcskombinációk terén is. A Fragola fagylaltokban olyan nagy a gyümölcs- vagy csokoládéhányad, hogy alig van szükség édesítő anyagra.

Az elmúlt években a fagylaltversenyeket mindig a mascarponés, chilis, különleges ízek nyerték, megelőzve a klasszikus csoki-vanília-puncs-citrom-eper-málna hatost. A Fragolában mi a top?

Hogyha az eladási volumeneket nézzük, nálunk a sorrend a pisztácia, a sorbet alapú étcsokoládé, a saját fejlesztésű házi nutella, de semmiképpen nem a vanília.

A sajttorta valóban sajtból van?

Hogyne, igen.

Volt-e olyan íz, amiről azt gondolták, hogy izgalmas újdonság, de végül nem vált népszerűvé?

Jó pár évvel ezelőtt kreáltunk egy gazpacho fagylaltot. Ez egy paradicsom alapú hideg zöldségleves, amelyet fagylaltként fogalmaztunk újra, de öt-hat évvel ezelőtt talán túl merész volt.

Lehet, hogy most már sikeres lenne?

Talán igen, mert a folyamatos újításokkal mi magunk is formáljuk a vendégek ízlését. Azt gondolom, hogy egy balzsamecetes parmezánsajt fagylalt semmivel sem merészebb, mint az imént említett kreáció.

Meglepő ötlet, hogy az üzletek mellett a Fragola retro járművekről árusít fagylaltot irodaparkokban, rendezvényeken.

A félórás 'dolce far niente' életérzést szeretnénk átadni, ráerősíteni a retro járművekkel, nyugágyakkal.

Ha egy irodaház üzemeltetője meg akarja magának nyerni hosszú távra a bérlőket, annak az egyik záloga, hogy az alkalmazottai jól érezzék magukat. Ezek az irodák gyönyörű parkosított környezetben helyezkednek el, ebbe nagyon jól illik, hogy a járgány körül nyugágyakat helyezünk el, sokan ott töltik el a félórás ebédszünetet.

Gondolkodnak országos franchise hálózatban?

Nem csak gondolkodunk, hanem a kezdetektől a koncepció része. Több franchise partnerünk is van, ebből néhány vidéki városban működik. Mindenki, aki a mi fagylaltunkat szeretné árusítani, azt csakis úgy teheti, hogyha a mi műhelyünkben készülő fagylaltot adja el. Nem osztunk meg receptúrákat, ízötleteket, nem bízzuk a véletlenre. Olyan gyakorlat sincs, hogy más a mi instrukcióink alapján készítse a fagylaltot, és esetleg hibát vétsen. Van Székesfehérváron és Pécsen is franchise partnerünk, tökéletes minőségben szállítjuk le a fagylaltokat, és soha nem ér minket kritika.

És mi a helyzet télen?

A kérdés jó! December elsején szoktunk zárni, október végéig elfogadható a forgalom, idén nagyon szépen, korán lehetett kezdeni, március első napjaiban. Néhány üzletet bezárunk a téli hónapokra, de lesznek Fragolák, amelyeket egész évben nyitva tartunk, ahol kávéval, forró csokival, forralt borral, süteményekkel és kürtőskaláccsal várjuk a vendégeket. Ezekben az üzletekben – ugyan szűkebb választékkal –, de télen is van fagylalt.

A tél nagyon visszaveti az embereket?

Ha jönnek a mínuszok, akkor csak a legnagyobb fagylalt szerelmesek maradnak, de azért akadnak ilyen vendégek, nekik sem szeretnénk csalódást okozni. A Károly körúton a kürtőskalács nagyon népszerű, pláne, hogy ott helyben látványpulton gyúrjuk a tésztát. A Kiss János altábornagy utcai üzletben javában tartott még a fagylaltszezon, amikor meghirdettük, hogy reggeliző hely is lesz egyedi szendvicsekkel, amihez Olaszországból hoztam alapanyagokat. Ez nagyon tetszik a vendégeknek. A Kazinczy utcai egy izgalmas új projekt: fagylalt-pizza-bár koncepcióval.

Cél, hogy minél több Fragola nyíljon?

Nem feltétlenül. Mi inkább egy olyan modellben gondolkodunk, ami több szempontból fenntartható: egészséges termékek, környezettudatosság, élhető munkafeltételek, tolerancia, gondoskodás. Tizenéves gyermekeink vannak, és látjuk, hogy mennyire mérvadó számukra a szülői példa, a környezetben tapasztalt minta, emiatt is része a Fragola koncepciójának a felelősségvállalás, az adományozás, a gondoskodás. Az elmúlt évben a Suhanj Alapítványt, az Autistic Art Alapítványt, a Demeter Ház Alapítványt, és egyéb rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeket, alapítványokat, otthonokat támogattunk. Idén úgy döntöttünk, hogy a művészeté és kultúráé lesz a főszerep: filmfinanszírozásban, koncertszervezésben vállalunk szerepet. A szeptember 2-i Pozsonyi Pikniken a Fran Palermo ad koncertet a Pozsonyi úti Fragola előtt. Henrivel, az együttes frontemberével kísérleteztünk ki egy számára kedvelt, citrusos ízt egzotikus magvakkal, gyümölcsdarabokkal, ezt ezen a napon fogjuk árulni Fran Palermo néven, és az ebből befolyó bevételt felajánljuk Henri gyerekkori zeneiskolájának. Ezzel is példát szeretnénk mutatni intézményeknek, vállalkozásoknak, embereknek, akik megtehetik, hogy segítsenek, támogassanak alapítványokat, rászorulókat.