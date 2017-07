Kevesebbet eszünk, ha csokival kezdjük az étkezést

A csokoládé szó szerint ellenállhatatlan. Amikor átlépjük a bolt küszöbét, azonnal meghalljuk a hangját, amint édesen hívogat. A polc előtt állva talán még elgondolkozunk, hogy biztos vegyünk-e, ám a csokoládé olyan nyomulósan flörtöl, hogy végül beadjuk a derekunkat. Így landol egyszerre több tábla is a kosárban.

A legtöbb ember szó szerint a csokoládé megszállottja. Én is az vagyok, és 60% az esély rá, hogy ön, aki épp ezt a cikket olvassa, szintén gyakran áldoz a csokoládé oltárán. Ám megesik, hogy az édesség iránti rajongás függőségbe csap át. De hogyan is lehetne rossz valami, ami ennyire édes, krémes, és lassan olvadóan boldogságot hagy maga után?

A csokoládéra az agy azt hiszi, hogy drog. Kiderült, hogy az enkefalin nevezetű anyag felelős finom ízéért, aminek nagyon nehéz ellenállni.

Egy patkányokon végzett kísérlet kimutatta, hogy olyan agyi aktivitást vált ki, mint a morfium.

Alexandra DiFeliceantonio a tanulmány vezető szerzője megerősítette, hogy fogyasztására ugyanaz az agyterület aktiválódik, ami az elhízott embereknél az élelmiszer, a drogfüggőknél a kábítószer látványára, olyan kémiai reakciókat vált ki az agyban, amelyek azt mondják: még, még, még!

De mi okozza ezt a kémiai és érzelmi változást? Az biztos, hogy a cukor és a zsír fontos szereplő, ám ott van még a csokoládéban található teobromin nevű anyag, ami a koffeinnel hasonlatos; ez lehet a másik ok, amiért képes függőséget okozni. Érdekesség, hogy a teobromin miatt veszélyes a kutyákra.

Ha a csokoládét koffeinnel, tehát mondjuk kávéval kombinálja, az így kapott ütős páros növeli a hangulatot, a koncentrációt és az éberséget.

Ám nem kell megijedni, hisz a csokoládé nem ellenség, csupán egy olyan barát, aki néha nem a javunkat akarja. Attól, hogy a képes olyan agyi aktivitást kiváltani, mint a drog, nem jelenti azt, hogy egészségtelen, ahogy azt sem, hogy abba kellene hagyni a fogyasztását.

Csokoholizmus

Ha alkalmanként bekap egy-két kockát, attól még nem lesz függő. Ám, amikor már valódi megvonási tünetek jelentkeznek, és eluralkodott vágy irányítja a kezét a boltban minden áldott reggel, emellett rosszul van, ha nem eheti, akkor érdemes szakemberhez fordulnia.

Számos orvosilag bizonyított tény mondja ki, hogy elsősorban az étcsokoládé, amelynek kakaótartalma legalább 70%, valóban jót tesz. Bár a kutatások még mindig folynak, már így is számos pozitív hatást mutattak ki:csökkenti a szívbetegségek és a stroke kockázatát, a vérnyomást, valamint a stressz szintjét is. A tanulmányok szerint elősegíti, hogy az artériák megőrízzék rugalmasságukat, ugyanakkor megakadályozza, hogy a fehérvérsejtek az erek falához tapadjanak – ami az artéria eltömődésének gyakori oka.

Ásványi anyagokban – kálium, cink és szelén – gazdag. Emellett kimutatták, hogy csökkenti a rossz, és emeli a jó koleszterin szintjét – ami csökkenti a szív és érrendszeri betegségek kockázatát.

A nyár delén fontos megemlíteni azt a jó tulajdonságát is, hogy a csokoládéban lévő flavonoidok kis mértékben védik a bőrt a napfénytől, ezért nemcsak külsőleg, kakaóvaj formájában érdemes kenni. Mitöbb, még a tökéletes bikinialak elérésben is segíthet, hiszen a Will Clower neurológus szerint, ha húsz perccel étkezés előtt hagy néhány kockát szétolvadni a nyelvén, olyan agyi hormonok aktiválódnak, amelyek azt sugallják: tele vagyok! Tehát kevesebbet fog enni a csokoládé fogyasztása után.

Furán hangzik, de még az inzulinérzékenységen is javíthat; késleltetheti és megelőzheti a cukorbetegség kialakulását. Továbbá jó az agynak, segíthet az agyi sérülések kezelése során, és érzelmi endorfinokat szabadít fel, ezért érzi magát jobban tőle az ember.