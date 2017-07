Rangos nemzetközi díjat nyert a budapesti Tama étterem

A magyar gasztronómia virágkorát éli, nemcsak itthon, hanem a nemzetközi konyhaporondon is remekelünk. Séfjeink egyre több versenyen szerepelnek jól, boraink, sajtjaink érmeket hoznak haza a legrangosabb versenyekről. Most a budapesti Tama étterem kapott két díjat a rangos World Luxury Restaurant Awardon.

A vietnámi fővárosban, Hanoiban július 22-én globális kategóriában egyedüli magyar étteremként díjazták a tavaly májusban nyílt vendéglátóhelyet, és regionális kategóriában is elismerést vehetett át a Tama tulajdonosa, Hegyi Attila.

Csak a magas minőségű ételeket-italokat kínáló, kiemelkedő konyhaművészetet képviselő, színvonalas berendezéssel rendelkező éttermek vehetnek részt a versenyben. A vendéglátóhelyeket a világ minden részéről nevezhetik a vendégek, bloggerek, étteremkritikusok, újságírók a véleményező oldalakon és applikációkon keresztül, de pályázhatnak maguk az éttermek is.

Óriási megtiszteltetés volt számunkra, hogy mindjárt két kategóriában is szólítottak minket a díjátadón – mondta el Hegyi Attila, a Tama Restaurant tulajdonosa. – „Azért is különösen fontos ez az elismerés számunkra, mert a vendégek pozitív visszajelzései is számítottak az elbírálásnál, ami azt jelzi nekünk, hogy jó úton haladunk."

A fine dining alapú, kozmopolita Tama elsősorban magas minőségű magyar alapanyagokat használ, de ételeiben fellelhetőek a mediterrán és távol-keleti ízhatások is. A Bazilika közelében, a Bajcsy-Zsilinszky úton lévő 40 fős étterem leginkább egy hangulatos nappalira emlékeztet. Az étterem séfje Kovács Péter Angliában a Michelin-csillagos Skylonban is dolgozott, és még most is évente több alkalommal külföldi Michelin-csillagos éttermekbe utazik inspirációt gyűjteni.

Az éttermet a Magyar Konyha magazin 2016 végén beválasztotta a 10 legjobb gourmet étterem közé, a Best of Budapest 2017-es rangsorában a legjobb új étteremként szerepelhetett, a 2017-es Volkswagen Dining Guide Top 100 étterem kalauzban pedig a 19. helyezést érte el.