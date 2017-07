Magyar jégkrémet esznek a vizes vb bajnokai

Szabó Milán és Szalay József két éve Goán, az Anjuna tengerparton elhatározták, hogy profi pókerjáték helyett ezután jégkrémből fognak megélni. Ám a porból készült olcsó pálcikás helyett sok gyümölcsöt tartalmazó, tej-, glutén- és adalékmentes jégkrémet akartak készíteni. Bár a szakmabeliek legyintve azt mondták, hogy glükózszirup és adalékok nélkül elfelejthetik a jégkrémgyártást, a fiatalok nem adták fel. Jól tették: most ott szerepel a nevük a vizes vb honlapján, a nemzeti beszállítók között.

Mi köti össze a pókert a jégkrémmel?

Leginkább én – nevet Szabó Milán, az Anjuna Ice Pops alapító tulajdonosa.

A Budapesti Gazdasági Főiskolát kétszer is megpróbáltam, de összesen két hónapot bírtam, az üzlettársam a Semmelweis Egyetem gyógyszerész szakát hagyta ott, nem voltunk egyetemista alkatok egyébként sem. Pókerből meg lehet élni egy ideig, de szerettünk volna létrehozni valamit. Imádom a jégkrémet, eredetileg dobozosat akartam gyártani. Nincs allergiám, de nem fogyasztok tejet, és ebben láttam egy piaci rést: mindenmentest igazi alapanyagokkal. Elég csak megnézni egy üzletben kapható jégkrém dobozán az összetevők listáját: színezék, aromák, stabilizátor, zsírsavak mono- és digliceridjei. Na, olyat sem én, sem az üzlettársam nem akartunk sem enni, sem gyártani.

Mondhatjuk, hogy gyorsan felfutott az üzlet. Tavaly májusban nyitottak Budapesten a Lövőház utcában, azóta már a Sas utcában is van egy üzletük, emellett két triciklijük, ami a belvárosban mozog. Ma már önmagában nem elég a jó termék, hogy igazán menjen, ahhoz marketing kell.

Igen. Éppen ezért az üzlettársammal mi a brandet menedzseljük. A kezdetekkor persze mi kísérleteztünk. Az első fagyasztásunk egy eperjégkrém volt. Hát mit mondjak? Nem sikerült túl jól, de nem adtuk fel: rengeteg könyvet elolvastunk, videókat nézegettünk a neten, mire összejött. A szakmából mindenki azt mondta, hogy glükózszirup, tej és adalék nélkül felejtsük el, soha nem lesz jó. De én tudtam, hogy meg lehet csinálni, mert Dél-Amerikában a szemem előtt pucolta, vágta fel és pürésítette a mangót egy készítő, aztán betette a fagyasztóba, és pár óra múlva hozta a kész jégkrémet. Ennek ott van tradíciója, paletának hívják, a dél-amerikaiak fagyi helyett ezt eszik. Itt van például az enyhén sós avokádós jégkrémünk, ami egy avokádó-tárkony-lime íz kókusztejes alappal. Hátul a srácok a friss avokádót pucolják, pürésítik, ízesítik.

Szóval sikerült kikísérletezni. De ha a marketinggel foglalkoznak, ki készíti a jégkrémet?

Most már van egy üzemünk Újpesten, összesen húszan vagyunk, öten az üzemben, a többiek az üzletekben. Kell is ennyi ember, mert 150 ezret kellett legyártani a vizes vb-re a sportolóknak, a meghívott vendégeknek, a FINA személyzetének, és persze a nézőknek is. Még az induláskor felvettünk három élelmiszermérnököt, az ízeket együtt találjuk ki, mert a menedzselés mellett van bennünk egy nagy adag alkotásvágy is. Folyamatosan fejlesztünk, már 30 féle pálcikás van a kínálatban, mind tej-, glutén- és cukormentes. Sőt még boros jégkrém is!

Ezek szerint lehet készíteni színezék, aroma, tej és glükózszirup nélkül is, mégsem egy nagy édes jégdarabnak érezzük az ízeket.

Egyrészt, mert a 100%-os gyümölcspürékhez rizstejet és kókusztejet adunk, és ezért nem egy fagyasztott tömb lesz a pálcikán, így szorbénak lehet érzni. Másrészt a fagyasztási technológia az, ami jó állagot ad a jégkrémnek: a miénk 10 perc alatt fagy meg, míg sima fagyasztóba 12-14 órás a folyamat, emiatt más lesz a kristályszerkezete.

Említette a boros ízeket. Azokhoz milyen borokat hasznának?

Elsőre négy ice pop készült Miklós Csabi, Bolyki Jani, a Homola Pincészet és Dúzsi Tomi egy-egy borából, ezeket már lehet kóstolni az Anjuna triciklikből és az üzletekben. Az egyik sláger az egri bikavéres-feketecsokis íz.

Alkoholos tehát van. Ma divatos a cukormentes, ezt a trendet sem árt meglovagolni.

A fél szortiment cukormentes. Igyekszünk minden olyan ízt megcsinálni cukormentesen, amit lehet, persze van olyan, ami nem működik. Répacukor helyett nádcukrot és maltitolt használunk, ami egy cukoralkohol. De nemcsak a diétás trendeket lovagoljuk meg, hanem bármilyen divatos alapanyagból készítünk jégkrémet: a pultban talál málnás chia pudingosat, borneoi vaníliás borsot, málna-licsi-rózsásat, kókusztej-lime-osat. Utóbbi nádcukor, kókuszrekelék és maori kókuszhús püréjéből készül. A szezon után, ősztől acai tálakat, chia és tápióka pudingot, és más nyers süteményt is árulunk.

Tervezik, hogy több helyen, akár vidéken is lehessen Anjuna Ice Popsot kapni?

Igen, tervezzük, annál is inkább mert a minőségi alapanyagok és a fagyasztási technológia miatt nagyon magasak az előállítási költségek, szóval a rendszer egy nagy mennyiségű gyártásra van kitalálva. Jó volt az elmúlt egy éves forgalom, de még a rendszert nem tartja el. Bízunk benne, hogy menni fog, mert nem hitelből hoztuk össze, a tulajdonos társam most adta el a lakását, azt is beletette az üzletbe. A vizes vb kapcsán elgondolkodtunk azon, hogy érdemes volna a világbajnokságtól függetlenül is kitenni hűtőpultokat a vízi sportos helyekre, meg a Balatonra.

Ez a termék egyébként egy jóval szűkebb réteget szólít meg, ehhez nyitottság kell. Sokan bejönnek és szinte megijednek, mert még nem láttak ilyet: pálcikás jégkrém pultból, akár egy fagyi. Nagy szűrő az ár is; ugyan két és fél gombóc fagyinak felel meg egy pálcikás, mégis más, hogy ki van írva, hogy egy gombóc 250 forint, mint hogy egy pálcika 790. A legtöbben nem kezdenek el fejszámolni, hogy ez ár-érték arányban megéri, ráadásul gyümölcsből, rizstejből van, és nem porból. A célközönség egyébként a fiatalok, és azok, akik figyelnek arra, hogy egészséges, minőségi élelmiszereket fogyasszanak, és persze azok körében népszerű, akik nem fogyaszthatnak tejet, esetleg vegánok. Hosszú távú célunk persze mindenkit meggyőzni, hogy érdemes Anjunát enni, hiszen nemcsak egy sima édesség élményt, hanem igazi érzéki és ízélményt ad.