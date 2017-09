Lila zöldbabot és katyvaszokat kóstoltunk ehető tányérról

Új kistestvérrel bővült a belvárosban a 3 éves Placc. Az antik, divat, lakberendezés rajongói után most a gasztroőrülteknek kedvez a Finom Placc, ahol minőségi, egyedi kézműves magyar termékeket kóstolhatunk, és persze vásárolhatunk, miközben az általános Placc – és az otthont adó helyszín, a belváros kedvelt kerthelyisége, a Rácskert – hangulatához híven ehetünk-ihatunk-traccsolhatunk-kutyázhatunk.

A Placc több mint egy piac; mikor megszületett az eseménysorozat ötlete, Császári Flóra célja egy olyan közösségi tér létrehozása volt, ami a tematikus vásár mellett egy eklektikus, színes közeget, igazi belvárosi bulihangulatot is teremt. Egy olyan esemény, ahova szívesen jön fiatal és idős, magyarok és külföldiek, családok és baráti társaságok, kisgyerekesek, kutyások, egyszóval bárki. Az árusokat is ez alapján igyekszem kiválasztani. Fontos, hogy minél sokszínűbb legyen a kínálat, minél sokfélébb terméktípus és kistermelő képviseltethesse magát, miközben azért legyen egyfajta egység is." – árulta el az esemény ötletgazdája és szervezője.

Hétfőn mi is körbejártunk, felfedeztünk, és ezeket láttuk a Finom Placcon:

Miklós Utcai Zöldség-Gyümölcs Bolt

Az egyébként Óbudán fellelhető, népszerű biozöldséges „nyitja" egyből a placcot, mivel közvetlenül a bejárat előtt, a kinti részen fogadott minket a színes és friss gyümölcs-Kánaán, még inkább ösztönözve a betérésre.

Katyvasz

A Marczinkó család saját termelésű gyümölcseiből, zöldségeiből és gyógynövényeiből készült szörpök, lekvárok és szószok gyermekkorunk „nagymama lekvárja"-emlékeit idézik, igazi otthonos, nosztalgia hangulatot teremtenek, ami standjukat végignézve egyből magával ragad. Mindig készülnek szezonális termékekkel is, idén nyáron például levendulás, citromfüves vagy bodzavirágos ízekkel találkozhattunk náluk, de mivel sós szószokat, kencéket is készítenek, a kerti grillezéseket vagy a hétvégi vacsorát is feldobhatjuk a katyvaszokkal. Bármiből lehetett kóstolni, a széles, hagyományos és újszerű ízeket is felvonultató választék pedig igencsak megnehezítette dolgunkat a választásban. A hagymalekvárt és az áfonyalekvárt semmiképp se hagyja ki!

Grapoila

A Grapoila termelői 17 féle magból préselt, hidegen sajtolt olajjal, liszttel, magkrémmel és kozmetikumokkal várják az egészségtudatosokat. A kíméletes hideg préselési eljárással, telítetlen zsírsavakban, vitaminokban gazdag olajokkal az egészséges táplálkozás fogalmát szeretnék bevezetni a magyar konyhákba, legnépszerűbb termékük a szőlőmagolaj. A mi kedvencünk azonban a csípőspaprika-olaj lett, pikáns, valódi paprika ízével kenyérre csepegtetve is isteni, de a magyaros vagy grillezett fogásoknak is nagyon kellemes alaphangot ad.

Eco – catering

Az egyik legkülönlegesebb termékre itt bukkantunk, ami nem ízvilágával, hanem ötletességével kápráztatott el. Ugyanis a finomságok teszteléséhez alapesetben tányérok és evőeszközök is kellenek. Ezzel csak egy baj van általában: az utána következő mosogatás, amit szívesen kihagyna az ember. Mi a megoldás? Edd meg a tányérod! A Bioterm búzakorpából előállított terítékeinek gyártási folyamatát Jerzy Wysocki fejlesztette ki, akinek családja a huszadik század elejétől foglalkozik molnármesterséggel. A termékek természetes és ehető búzakorpából készülnek, tehát teljes mértékben lebomlóak is. Íze önmagában ugyan nem sok van, de ha ténylegesen ezekről a tányérokról és evőeszközökkel fogyasztja ebédjét, máris lesz, a mosogatást pedig elfelejtheti. Mi lehetne ennél környezet- és emberbarátabb?

Tunki-tunki

Vegánként nagyon megörültem a sokat sejtető, vicces név mögött rejlő, valóban tunkolni való, de nem akármilyen, hanem mindenmentes, vegán szendvicskrémeknek és szószoknak, amik emellett még glutén-, cukor- és tartósítószer-mentesek is. Az ízek szezonálisan változnak, most téli salsa, humusz, sült paprikás édesburgonyakrém, indiaivöröslencse-krém, mogyorós zöldborsókrém és szezámos céklakrém állt a kínálópulton. Szinte lehetetlen kedvencet választani a mind markáns, de harmonikus ízvilágú, színes, zamatos krémek közül, így hiába kóstoltam végig mindet, nekem ez nem is sikerült, annyira karakteres, egyedi, összehasonlíthatatlan ízekről van szó. Wertheimer Kinga volt tévés szerkesztő áll a termékcsalád mögött, aki, miután endimetrózissal diagnosztizálták, váltott vegán és mindenmentes diétára, ebből született a Tunki-tunki is, aminek termékei így bármilyen diétába beépíthetőek. A tudatos táplálkozáson kívül a környezettudatosságra is igyekeznek figyelni, így a termékeket mosható, újrahasznosítható üvegben vásárolhatjuk meg, de a jövőben még nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a konyhai hulladékok újrahasznosítására és a „zero waste"-re.

Rob-chi chilitermékek

Bogdán Robit csaknem 10 éve ejtette rabul a chili pikáns világa, ekkor kezdett a chilimagok – eleinte csak hobbiszerű – gyűjtésébe a világ minden tájáról: az USA-tól Indiáig, Balitól Bolíviáig. Mára már majdnem eléri a százat a fajták száma. A saját termesztésű, de így mégis „világlátott", egzotikus chilifajtákból készülő Rob-chi chilikrémek határozottan csípősek, az erősségi fokuk azonos, állaguk krémesen kenhető. Tulajdonképpen chilisűrítmények, mondhatni lekvárok, mert hasonló eljárási móddal készülnek. A különböző fajták között különbség inkább jellegükben, ízvilágukban érezhető. Piros, sárga és barna krémek közül is válogathatunk, a felhasználhatóság sokoldalúsága pedig aztán tényleg már csak a fantáziánkon, és persze bátorságunkon múlik: Robi például kifejezetten süteményekhez, fagylaltokhoz is ajánlotta számunkra az egyes chilikrémeket.

Dhora és Khol's Kitchen lisztkeverékek

A Khol's termékcsalád a cukorbeteg fogyasztók rétegét célozza meg diabetikus lisztekkel, malomipari termékekkel és tésztafélékkel, míg a Dhora egy, a lisztfajták körében eddig teljesen szokatlan ízbeli újítást mutat be, mivel a lisztekhez természetes, szárított gyümölcsöt kevernek hozzá, ezzel egészen új lehetőségeket, ízvilágot nyit meg a sütésben. Süteményeinek és tésztáinak így minden egyéb hozzávaló nélkül is egy alap, intenzív gyümölcsös ízt ad, anélkül hogy megszínezné a tésztát; így a sima egyszerű piskótába beleharapva a meglepetés erejével érkezik az ízáradat. A két tüneményes hölgy nagy lelkesedéssel és szakértelemmel mesélt a termékekről, miközben kíváncsian lesték, felismerem-e az éppen kóstolt, teljesen simának tűnő piskóta íze alapján, hogy melyik ízesített lisztből készült. A termék jelenleg 4 ízben érhető el; a mi kedvencünk az epres, és tényleg nem látszik a piskótán, hogy milyen íz fogad majd!

Cukorlabor

Huszár Zsuzsa „cukormentes élet szakértő" 10 évvel ezelőtt hozta létre cukorbeteg gyerekeket támogató alapítványát, a „Páratlan ajándékot", a „Cukorlabor" innovatív cukorkamanufaktúrájával egyetemben. A felismerés, miszerint a cukorbeteg gyerekek számára alig található a piacon cukormentes, jó minőségű édesség, ösztönözte cselekvésre Zsuzsát, hiszen a cukorbeteg gyerekek is szeretik az édességet. Az alapítvány elkötelezte magát amellett, hogy a cukormentes étkezést mindenki számára elérhetővé és a lehető legkönnyebbé tegye, ráadásul a Cukorlabor a befolyt bevételből az alapítványt támogatja. Zsuzsa cukorkakreáció a diabetikusság mellett teljesen vegánok is, mivel vallja, hogy az igazi gyümölcs ízéhez semmi sem hasonlítható, és sokan nem tudják egyébként, hogy nemcsak a piros cukorka színezéséhez használnak állati eredetű összetevőt (kármin, amit a bíbortetűből nyernek, E120-ként szokták feltüntetni az összetevők listáján), hanem a sárga színt is sokszor állati színezőanyaggal érik el. Kínálatukban keménycukor, gumicukor, marcipán, sőt még macaron is megtalálható, ami teljesen vegán és cukormentes! Mivel az eredeti macaron fő összetevői a tojásfehérje és a cukor, ez egy igazi különlegesség, és egyben jó hír azoknak, akik diéta vagy ételallergia miatt soha nem tudták még megkóstolni a finom falatokat. A cukorkák számos extrém ízesítésben is elérhetőek, a chiliset mindenképpen ajánljuk, édes és egyben könnyfakasztó élmény!

Cilikert vetemény

A Cilikert egy kis családi gazdaság az Alpári Holt-Tisza partján, melynek küldetése a zöldség- és gyümölcstermesztés – a természettel harmóniában. Az Alpári Holt-Tisza az utolsó eredeti tájképét őrző Közép-Tisza-vidéki ártéri öblözet, ami a Kiskunsági Nemzeti Park része, itt teremnek a Cilikert biozöldségei és gyümölcsei; náluk elvi kérdés, hogy a kínálat vegyszermentes legyen. És hogy mi is ez a kínálat? Sárgarépa, petrezselyemgyökér, paszternák, cékla, hagymafélék, paradicsom, saláták, tökfélék, hüvelyesek, spenótfélék mellett gyógynövények is. Cili az új fajtákkal is szívesen kísérletezik, így olyan különlegességeket is találunk nála, mint például a fekete paradicsom, vagy a lila színű zöldborsó és zöldbab. Igazán szemet gyönyörködtető különlegesség volt a Placcon színes zöldségeket látni, különleges és meghökkentő formákban is. Ön kipróbálná a lilaborsó-főzeléket?

Smoking Guns Barbecue Szószok

Eredeti texasi recept alapján készült, tehát autentikus amerikai barbeuce-szószok, köztük díjnyertes termékekkel. Garantáltan kézműves, csípősség szerint választhatunk a különböző fajták közül, az alaptól egészen az extrém csípősig, mindezt saját recept alapján, egyes fajtákba olyan különleges ízeket is beleépítve, mint az eper vagy a menta. Barbecue- és a pikáns ízek rajongóinak szinte kötelező!

A standok végigjárása, a szó szerint is színes termékek végigkóstolása, beszélgetés az árusokkal, élmények összevetése a többi vevővel, miközben kutyákat simogathatunk, ihatunk egy hűsítő fröccsöt két kóstolás között, mindezt a belváros forgatagában, olyan felüdítő, nagyvárosi közösségi élményt ad, amiért szívesen tér vissza egy hétfői nehéz munkanap után minden héten az ember.

És ha az e hetiről lemaradt, sebaj; minden hétfőn délután négytől egészen este tízig barangolhat a Finom Placcon a Rácskertben.