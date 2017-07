Barangoljon bormámorban a balatoni arborétumban

Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a Folly családé az egyik legizgalmasabb borászat Magyarországon. Birtokuk nemcsak szőlőföld, hanem arborétum is egyben. Termőterületük nemcsak szőlőtőkéket, hanem különleges cédrusokat, ciprusokat és igen szokatlan fenyőféléket is rejt. Míg ott bolyongunk, a pincészet borait is végigkóstolhatjuk. Ámulhatunk a fura alakú fákon, az óriási tűleveleken, a kókuszdió nagyságú tobozokon, és közben egy pohár kéknyelűvel a kezünkben csodálhatjuk a balatoni naplementét.

Az arborétum története még a 19. században kezdődött: Folly Gyula egy merész ötlettől vezérelve elhatározta, hogy apósa szőlőterületének sziklás, meredek, nehezen művelhető részét külhonos fákkal, mindaddig ismeretlen, szubtrópusi és mediterrán fajokkal népesíti be.

A kert hamarosan Közép-Európában is komoly elismerést váltott ki a szakértők körében.

Munkáját fia is folytatta: himalájai cédrusok, atlaszcédrusok és könnyező ciprusok telepítésével megalapozta az arborétum világviszonylatban is egyedülálló gyűjteményét.

Az arborétum egyébként is látványos helyen terül el: a badacsonyörsi hegyoldalból fantasztikus a panoráma a tóra, a Balaton déli partjára, valamint Fonyód dombjaira. A kert legmagasabb pontján egy kilátó is áll, ahonnan a szomszédos tanúhegy vonulatát, de még bazaltoszlopait is tisztán látni.

A bejárattól a kilátóig azonban le kell küzdeni némi emelkedőt, ám a látnivalók miatt valószínűleg ezt senki nem bánja. Az út rendkívüli teremtmények között kanyarog: a könnyező ciprus szomorúan lelógó levelei, a himalájai cédrus tojásra hajazó termővirágzata mellett is bőven van mire rácsodálkozni. Némelyik fa tűlevele akkora, mint egy megtermett felnőtt alkarja, egy-két toboz pedig nagyobb és súlyosabb, mint egy kókuszdió.

Az élményt persze fokozhatjuk, ha a túrát összekötjük egy kis borozással is. Az arborétumban a pincészet valamennyi bora kóstolható, akár a hangulatos teraszon üldögélve, akár séta közben a cédrusok és szőlőtőkék árnyékában.

A szortimentből két bort mindenképpen ajánlanék, mert legalább annyira izgalmasak, mint maga az arborétum. Az egyik a 2016-os Muscat Ottonel; frissítő gyümölcsbomba az egész, igazi nyári bor, alacsony alkohollal, ropogós savakkal. Illatában édeskés, mézes gyümölcsök jönnek elő, de nehogy azt higgyük, hogy az ízében is, a bor ugyanis csontszáraz. A gyümölcsösség megmarad végig, de már inkább a savanykás, citrusos vonulat dominál, nem az érett őszibarack.

A másik bor a Boróka névre keresztelt házasítás, mely nevét az arborétum egyik jelentős növényéről kapta. Ehhez a borhoz alapul a pincészet a borvidék három meghatározó fajtáját választotta: a szürkebarátot, az olaszrizlinget, és az előbb már említett muscat otthonelt. A triumvirátus támogatja, kiegészíti egymást, igazi badacsonyi ízvilágot teremtve a borban. Kicsit ásványos, kicsit gyümölcsös, kicsit virágos is, és nagyon finom.

Az előzőhöz hasonlóan reduktív tétel ez is, hordót nem látott, csak acéltartályt, így a frissességét teljes mértékben megőrizhette. Nyáresti programokhoz, barangolásokhoz, beszélgetésekhez nem is ajánlhatnék ezeknél megfelelőbbet.