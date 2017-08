Kivonja a forgalomból az összes tojását az Aldi Németországban a Hollandiában rovarirtóval szennyezett tojások miatt kitört botrány miatt - jelentette be az üzletlánc pénteken.

Az Aldi a döntés után kijelentette azt is, hogy ez csak óvintézkedés annak érdekében, hogy érthetőséget és átláthatóságot tudjanak teremteni. Innentől kezdve csak olyan tojásokat árusít majd az üzletlánc, melyeknél bizonyított, hogy nincsenek a Fipronil rovarirtó szerrel szennyezve. Az Aldi már a hét eleje óta nem vásárol tojást a bezárt holland telepektől.

Az intézkedés viszont átmeneti ellátási zavarokat okozhat.

Németországban akár tízmillió tojás is fertőzött lehet és annak a gondolata is felmerült, hogy a csirkehús is fertőzőtt lehet, de ezt még vizsgálják- mondta Christian Meyer, az Aló-Szászország agrárminisztere.

Már 12 tartomány érintett a fertőzésben, de ellenőrzés alatt tartják a helyzetet- mondta Christian Schmidt szövetségi mezőgazdasági miniszter.

A szövetségi kockázatértékelő hivatal megállapította, hogy a tojásokban mért Fipronil mértéke nem veszélyes az emberi egészségre. De leszögezték, hogy semmi keresnivalója nincs a rovarirtó szernek a tojásokban.

A holland élelmiszerbiztonsági hivatal, az NVWA még szerdán felszólította az embereket arra, hogy tartózkodjanak a tojások fogyasztásától.

A szennyezés gyanújával 180 tojástermelő telepet zártak be,