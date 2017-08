Elődeink még bőszen imádkoztak a megfelelő időjárásért és a bő termésért. Szent György napján például a pap mindig megáldotta a szőlőket, hogy a természeti csapások elkerüljék, és gazdag legyen a termés. Hiszen nincs is jobb egy hatalmasra nőtt, lédús szőlőszemnél, ami szó szerint szétroppan az ember szájába. Vagy mégis? Mondjuk egy pohár gyümölcsös zamatú, telt ízű, keserédes nedű.

Egy borvidéket akkor ismerhetünk meg igazán, ha megkóstoljuk a helyi ízeket, barangolunk a szőlők között, és betekintünk kicsit a múltba is. Olyan programot ajánlunk most, mely mindezt tartalmazza: egy etyeki dűlőtúrát, ahol a borospince és a sajtüzem látogatása mellett egy olyan kor is szóba kerül, amikor még csőszök vigyázták a szőlőt, a gazdák pedig a védőszenteket tették felelőssé a mostoha időjárásért.

Etyek a 19. század derekán vált igazán a főváros szőlőskertjévé. Feljegyzések szerint még egy koldusnak is fél hold szőlője volt. Bortermelő falu révén nagyon vigyáztak legfőbb bevételi forrásukra: a szőlő őrzésére csőszöket alkalmaztak, akik tavasztól őszig a szőlőben voltak, és csőszkunyhóban laktak. Az augusztus 12-i túra során a dűlőket járva kiderül,

mire is kellett ügyelniük, hogyan fizették őket, és hatékonyabbak voltak-e egy mai riasztórendszernél.

Szóba kerülnek a szőlőpatrónusok is. Szent Márton legendáját sokan ismerik, de vajon kihez imádkoztak még a gazdák, kinek köszönték meg a szép termést, vagy éppen kit átkoztak el a jégeső miatt.

Egy bortúra természetesen nem érhet véget borkóstoló nélkül. A borospince mellett azonban a kirándulás még egy sajtüzemet is érint. Etyek Ödön-majorban több mint ezer Holstein fríz tehén szolgáltatja azt a tejet, melyből az EtyekTej kézműves termékei, köztük a gomolya és az érlelt félkemény sajtok készülnek. A falatozás alatt mindenki igazi sajtszakértővé válhat. A sajtkészítő mester bemutatója során fény derül arra, mi az az oltás, vagy mi fán terem a sajthárfa.

A bortúráról további információ az esemény Facebook-oldalán.