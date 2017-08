A mesterséges édesítőszereket hosszú távú súlygyarapodással, elhízással, cukorbetegséggel, magas vérnyomással és a szívbetegségek fokozott kockázatával lehet társítani – derült ki egy kutatásból. Sajnos bizonyos esetekben, ha akarná, sem tudná elkerülni, hiszen rengeteg termék összetétele között szerepel például az aszpartám.

A mesterséges édesítőszerek – mint az aszpartám, a ciklamát, a szacharin vagy a szukralóz – használata és fogyasztása széles körben elterjedt és egyre inkább növekszik. Az adatok azt mutatják, hogy ezek az anyagok negatív hatással lehetnek az anyagcserére, a bélbaktériumokra és az étvágyra, bár a bizonyítékok ellentmondásosak.

Annak érdekében, hogy jobban megértsük a problémát, a kutatók 37 vizsgálat adatait elemezték, amelyek több mint 400 000 ember, átlagosan tíz évig tartó megfigyelésén alapultak, illetve ezek közül 7 készült véletlenszerű kontrollcsoporttal; 1003 embert követtek figyelemmel, átlagosan hat hónapig.

A hosszabb megfigyelések vizsgálatai összefüggést mutattak a mesterséges édesítőszerek és az elhízás, magas vérnyomás, cukorbetegség, szívbetegségek és más egészségügyi problémák között.

Azonban a klinikai vizsgálatokból származó adatok nem támasztják alá egyértelműen ezek fogyasztásának előnyeit a testsúly szabályozásának, csökkentésének kérdésében. A mesterséges édesítőszerek hosszú távú egészségre gyakorolt hatásainak teljes körű jellemzésére van szükség ahhoz, hogy konkrét következtetéseket lehessen levonni.

A témában megkérdeztük Török Éva dietetikust is, hogy teljesebb képet kaphassunk a mesterséges édesítőszerekről:

„Az EFSA (European Food Safety Autthority) és a FDA (U.S Food and Drug Administration) is biztonságosnak ítéli a hazánkban elterjedt mesterséges édesítőszerek, vagy a kalóriát nem adó természetes édesítőszerek használatát, a hatóanyagra meghatározott mennyiség alatt. Ezt a besorolást veszik alapul a táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek. Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a fruktóz is receptre írható készítmény cukorbetegek részére, ennek ellenére a mindennapos fogyasztása nem javasolt, és nem tekinthető az egészséges táplálkozás szerves részének. Itt nem a gyümölcs természetes cukortartalmáról van szó, hanem a fruktózról, mint a fehér cukor esetleges alternatívájáról."

A zsír-izom arány befolyásolja az elhízással összefüggésbe hozható betegségeket

„Ezeknek a készítményeknek azt a célt kéne szolgálniuk, hogy a szigorú diétát tartó ember is részese lehessen olyan társadalmi eseményeknek, mint egy születésnapi torta elfogyasztása.

Az egészségtudatos táplálkozás kialakítását nem pótolja, ha a hatalmas mennyiségű cukrot, hatalmas mennyiségű egyéb édesítőszerre cseréljük.

Az elhízást és az ennek következtében kialakuló betegségeket számtalan tényező befolyásolja, például a táplálkozási szokások (nem csak a cukorbevitel), elégtelen mennyiségű fizikai aktivitás, és az ezzel kapcsolatba hozható ülő életmód, sok esetben hormonális tényezők is. Ezek közül egyet kiragadni és hatását vizsgálni nagyon nehéz" – folytatja Török Éva.

A zsír-izom arány változása az, ami befolyásolja az elhízással összefüggésbe hozható betegségek kialakulását.

Ahhoz, hogy javítani tudja a szervezete zsír-izom arányát, el kell gondolkodnia legalább egy könnyed életmódváltáson. Ebbe természetesen nem csak az étkezési szokások megváltoztatása tartozik bele, mint a kevesebb cukros üdítő, zsíros és gyorsétel fogyasztás, elegendő víz és vitaminbevitel, hanem a folyamatos mozgás is. Ahogy az elhízást, úgy az izomnövekedést és a zsírégetést is több tényező befolyásolja.

A természetesnek mondott édesítőszerek közé tartozik a stevia, ami egy népszerű és alacsony kalóriatartalmú készítmény. A kivonat a stevia rebaudiana nevű növényből származik, amit Dél-Amerikában gyógyászati célokra már évszázadok óta termesztenek. Az eritritol egy másik alacsony kalóriatartalmú édesítőszer, amely egy cukoralkohol, és bizonyos gyümölcsökben is előfordul. A xilit szintén cukoralkohol, ami segíthet a csontritkulás megelőzésében. A természetes jelző itt elég megtévesztő, hiszen a hófehér kristályos vagy por alakú édesítőszerek előállítása közel sem egy természetes folyamat része, hanem egy kémiai eljárás eredménye. Emellett éredemes tudni, hogy a túl sok cukoralkohol emésztési problémákhoz vezethet.

Tagadhatatlan, hogy ha személy szerint nekem választanom kell, akkor sokkal szívesebben választom a természetes lehetőségeket. – osztja meg velünk a dietetikus.

„Egészséges, nem cukorbeteg, nem inzulinrezisztens személy esetében a cukor, méz, természetes édesítőszerek és mesterséges édesítőszerek is kis mennyiségben részét képezhetik az egészséges táplálkozásnak, heti egy-két alkalommal, azonban a kis mennyiségen nagyon nagy hangsúly van."