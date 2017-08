Ön hallott már a popcorn indián legendájáról?

Ha moziba megyünk, először mindig a büfébe vezet az utunk, hiszen milyen is lenne a film a jól megszokott rágcsálnivaló nélkül? Annyira hozzászoktunk a ropogtatáshoz, hogy már otthon is halomszámra állnak a popcornos dobozok a szekrényben, hogy mindig legyen mihez nyúlni. Így talán nem is olyan meglepő, ha azon kezdünk el gondolkodni, hogyan lett a pattogatott kukorica a kedvencünk, és miért esszük ezt mindig a filmek alatt.

A pattogatott kukorica finom, ropogós, kinek a hagyományos vajas, a sajtos vagy a sós, kinek az újfajta karamellás vagy a paprikás a kedvence. Az egyik legolcsóbb étel, könnyen elkészíthető, és az illat meg az íz pillanatok alatt rabul ejti az embert.

Amerikában a pattogatott kukorica népszerűsége az 1950-es években lódult meg, abban az időszakban, amikor elkezdtek terjedni az otthoni televíziók. De már jóval előtte felfedezték, hogy a kukoricából ropogtatni való csemegét lehet készíteni. A nagy felfedezések korában, amikor a spanyol hajósok Mexikóba érkeztek, azt látták, hogy az azték indiánok pattogatott kukoricából készült füzéreket, fejdíszeket viselnek bizonyos rituális táncok alkalmával. Az indián legenda szerint egy apró démon lakik a pattogatott kukorica magjaiban, és amikor a démon házát felmelegítik, olyan mérges lesz, hogy felrobban.

Hogy mennyire régi étel a popcorn, bizonyítja, hogy az archeológusok 4 ezer éves pattogatott kukorica maradványokra bukkantak Új-Mexikó barlangjaiban.

Lehet egészségesen is

Alapvetően nincs gond a pattogatott kukoricával, ha nem az agyon pálmazsírozott, ízfokozókkal és színezékkel spékelt, tasakba zárt, mikróban elkészíthető változatot választjuk. Ezek a termékek tele vannak transzzsírokkal, amelyek veszélyesek a szívre, tönkreteszik az ereket, szívinfarktust okozhatnak, és biztos a súlygyarapodás is. Lehet kapni sima, mindenmentes magokat zacskóban vagy kimérve, amit otthon egy nagyobb lábasban vajon vagy kicsi olajon ugyanolyan jól ki lehet pattogtatni az esti filmnézéshez. Tagadhatatlanul magas a szénhidráttartalma, ugyanakkor a kukoricaszem tartalmaz antioxidánsokat, így karotinoidokat, luteint és béta-karotin, emelett nem emészthető rostokban gazdag, amely segíti az emésztést, és hosszabb időre telít is, így akármilyen furcsa, még diétába is beépíthető.

A moziban az sem igazán számít, ha nem friss

Persze a pattogatott kukorica fogyasztása – ahogy más ételeké is – szokás kérdése. Amint egy adott ételhez társítottunk egy cselekvést vagy helyet akkor a jövőben is ragaszkodni fogunk ehhez a társításhoz. Gondoljunk csak a strand-lángos, vagy a piac-sült kolbász párosításhoz. Éppen ilyen a moziban a popcorn.

A kutatók elvégeztek néhány kísérletet: pattogatott kukoricát adtak egy kontrollcsoportnak, akik filmklippeket néztek egy tárgyalóteremben. Mivel ez a helyiség nem társult a pattogatott kukoricával, sokat jelentett, hogy a snack jó ízű vagy sem. Ám a mozi-kontextusban fel sem tűnik, ha a popcorn, amit eszünk egyáltalán nem friss.

Ezek az eredmények is azt mutatják, hogy a környezetnek milyen nagy hatása van a táplálkozásra, az ízek érzékelésére, és az egészséges – vagy éppen egészségtelen – életmódra.