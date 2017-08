Megismertük a szaglás fontosságát, a stressz ellenszerét is

A legújabb kutatásokból megtudtuk, hogy a steakhez a legjobban a jazz passzol, illetve azt is, hogy a „már az illatával is jóllakok" mondás nagyon is igaz. Elkalandoztunk a természetes és mesterséges édesítőszerek, valamint a gyorsételek világába, és praktikus stresszcsökkentő tanácsokkal is gazdagodtunk. Szerencsére nem talált nagy problémákat a Nébih a menzákon, Pöttyös Panni lett Magyarország cukormentes tortája, és a nagy melegre való tekintettel hűs süteményt is készítettünk. Heti gasztro összefoglaló.