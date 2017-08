Kóstolja meg Finnország csemegéjét!

Kukkola egy határmenti település a finn-svéd határon, és hagyományának része a grillezett, sóba mártott maréna, amelyet a helyiek imádnak, és a turisták rajongását is hamar elnyeri. Finnország csemegéjét most otthon is elkészítheti, de ha valóban az igazi finn hangulatot akarja megidézni, ne használjon se kést, se villát az ínycsiklandó falatok elfogyasztásához!