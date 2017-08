A britek kedvenc snackje: skót bundás tojás

A skót tojás Nagy-Britanniában az egyik legkedveltebb harapnivaló, manapság már népszerű street food is. Alapja a kemény tojás, amelyet kolbászhúsba csomagolva, zsemlemorzsába forgatva rántanak ki. A brit pubok sör mellé kínálják, hiszen a sós, laktató falatok és a hideg ital jól kijönnek egymással. Ha otthon már be van hűtve a sör, és megvan az esti jó társaság is, érdemes összedobni néhányat. Nem kell megijedni, nagyon egyszerű elkészíteni!