Unja a hagyományos kávékat? Nem elég a nyári forróságból? Netalán épp Indonéziába készül vakációra? A szenes kávé izzó és bizarr, mégis érdemes kipróbálni legalább egyszer, főleg, ha a gyomra nehezen veszi be a keserű feketét.

Az indonéz pörkölt kávé jellegzetessége, hogy a főzés folyamata közben egy vörösen izzó széndarab kerül egyenesen a pohárba. Indonéz neve egyébként hangutánzó szó: a „joss” arra a hangra utal, amit a széndarab bocsát ki, miközben a kávéban a felszínre emelkedik. A tüzes kávét Jáva szívében, Yogyakarta városában kóstolhatják meg a bátor kávérajongók az utcai árusoknál.

Az 1960-as években kikísérletezett ital egy Mr. Man nevű kávésbódé tulajdonosának köszönhető, aki gyenge gyomra miatt már nehezen bírta fogyasztani a kávét, viszont lemondani se szeretett volna róla, így alternatívákon kezdett dolgozni. Mint isteni szikra, úgy jött az ötlet, hogy szenet ejtsen kávéjába; elképzelése az volt, hogy a különleges összetevő semlegesíti a gyomorsavat, és ma már tanulmányok is alátámasztják, hogy igaza lett. Ezenfelül a tüzes komponens a kávé koffeintartalmát is csökkenti, így e szempontból is egészségesebb, mint a hagyományos fekete nedű.

Elkészítése sem sokkal bonyolultabb, mint a hagyományos fekete italé – mármint, ha van kéznél egy forró szén: pörkölt kávé, forralt víz és négy kanál cukor nászába dobják bele hirtelen az izzó széndarabot. Ez heves kémiai reakciót vált ki, a kávé fortyogni kezd, gyakran pedig ki is fut a pohárból. Ezt az egy perces folyamatot kell végigvárni, csak ezután érdemes kivenni a szenet az italból, és azon nyomban fogyasztani.

Íz tekintetében megoszlanak a vélemények: hol földes, hol karamelles jegyeket véltek felfedezni a bátor kóstolók. Az ízélmény megosztja a kávérajongókat, de egy biztos: annyira extrém és látványos, hogy turista attrakció lett belőle, és persze jó üzlet is.