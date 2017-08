Noha a levenduláról először a végtelen mezők, a kézműves szappanok, és az illatosított figurák aromája jut eszünkbe, a lilás-kékes árnyalatú virág a konyhában is remekel. Olyan ínycsiklandó ételeket és desszerteket készíthet belőle, mint a levendulás krumpli, csokoládé vagy fagylalt.

A levendulát az ókori egyiptomiak parfümként használták, gyakran keverték olajokba, sőt ezzel kenték be a mumifikálásra szánt testet. Számukra fontos volt, hogy a halott a túlvilágon is ugyanúgy illatozzon, mint az életben. Az ősi rómaiak és görögök is szívesen adták virágot a fürdővizükhöz. Kellemes illata mellett az íze is jó, pozitívan hat az érzékekre, emellett görcsoldó, nyugtató és keringést javító hatása is van.

Ma a levendula leginkább Provence-ban, Franciaországban népszerű, de hazánkban is vannak csodálatos földek, gondoljon csak Tihanyi-félszigetre, és a Kapucinus Főzde különleges, szűretlen levendulás sörére.

Hogyan használja fel?

A levendulát akkor kell leszedni, amikor a legmelegebb van, hiszen az illóolajok ilyenkor tetőznek. Pont ezért fontos, hogy friss virágot használjon szárított helyett. Ha mégis az utóbbihoz nyúl, győződjön meg róla, hogy nem penészes, tehát megmaradt a szép kékes-lilás-szürkés árnyalata.

Nedvességtől és fénytől óvni kell; a nedvesség a penészgomba melegágya, a virág esetében is. A friss levendulát napfénytől és nedvességtől mentes helyre, fejjel lefelé akassza fel. Ha ez nem megoldható, sütőben, alacsony hőfokon, körülbelül 20 percen keresztül is száríthatja. A levendulát használhatja fűszerkeverék hozzávalójaként, vagy desszertek és szörpök édesítésére is. Jól kombinálható lekvárokkal, szószokkal, különböző krémekkel és csokoládékkal. Sőt, gondolta volna, hogy ginnel és vodkával is remek párost alkotnak?

Fogyasszon levendulás fagylaltot, amíg tart a jó idő, és ne keseredjen el, hogy hamarosan vége az augusztusnak, hiszen kezdődik az indián nyár. Köszöntse házi levendulás fagylalttal, desszerttel, koktéllal, sőt burgonyával!

Levendulás fagylalt

Hozzávalók:

3 csésze tejszín

3 csésze tej

2 evőkanál szárított levendula

1 és fél csésze kristálycukor

8 tojássárgája

Elkészítés:

Keverje össze a tejet és a levendulát egy közepes méretű edényben, mérsékelt lángon melegítse fel, majd vegye le a tűzről, és hagyja állni húsz percig. Ezt követően vegye ki a virágokat. Verje fel a tojássárgáját és a cukrot egy tálban; a levendulás tejet öntse a tojáshoz, majd vissza az edénybe. Alacsony lángon addig kevergesse, amíg össze nem sűrűsödik (körülbelül 7-10 perc). Hagyja hűlni néhány percig, majd öntse hozzá a tejszínt. Tegye a keveréket a hűtőbe minimum 4 órára, majd a fagylaltkészítő gépbe. Az elkészült édességet tegye egy jól zárható műanyag edénybe, azt pedig a fagyasztóba legalább 2 órára. Ha szeretné még különlegesebbé tenni, adjon hozzá egy kis rózsavizet.

Gondolta volna, hogy a levendula a csokoládéval is csodás párost alkot? Remek meglepetés a kedvesének a hosszú munka után, vagy a borongós napokon egy kis hangulatfokozónak.

Levendulás csokoládé sós karamellel

A csokoládé és a levendula kombinációja egyedülálló, a karamell pedig még inkább kiegészíti az ízeket.

Hozzávalók a levendulás csokoládéhoz:

2 és fél bögre csokoládépehely

2 bögre sűrített tej

1 evőkanál szárított levendula virág (frissből 3 evőkanál)

3 evőkanál vaj

Elkészítés:

Őrölje apróra a csokoládét és a levendulát egy kávédarálóban, majd olvassza fel gőz fölött. Adja hozzá a vajat, és keverje addig, amíg sima és krémes nem lesz. Öntse sütőpapírral borított tálba (kb. 22x22 cm), majd hagyja megdermedni egy éjszakán át. Vágja apró kockákra, majd szórja meg a tetejét levendula virággal. Ha szereti a sós karamellát, készítsen hozzá öntetet!

Hozzávalók a sós karamellhez:

½ teáskanál tengeri só

1 teáskanál levendula

1 pohár kristálycukor

4 evőkanál vaj

¼ csésze tejszín

Elkészítés:

Egy kis tálba keverje össze a sót és a levendulát, majd tegye félre. Öntse a cukrot egy edénybe, majd olvassza meg (körülbelül 5-8 perc). Folyamatosan kevergesse, és vigyázzon, hogy ne égjen oda. Amikor a cukor megolvadt, adja hozzá a vajat, és kevergesse tovább folyamatosan. Lassan szórja bele a levendulát, majd keverje össze és hagyja hűlni 3-4 percig (ne tovább).

Mielőtt betenné a csokoládét a hűtőbe, kenje a tetejére a karamellát, majd szórja meg levendulával, és hagyja állni egy éjszakát.

A levendula nemcsak édességgel kombinálható. Nincs is jobb, mint egy frissen elkészített, ropogós, levendulával fűszerezett nagy tál krumpli. A lila virág hozzáadásával egy egészen más testet kap az étel.

Levendulás, provence-i sült burgonya

Hozzávalók:

4 nagyobb burgonya, kockára vágva

2 evőkanál olívaolaj

1 ½ evőkanál szárított levendula

só és bors, ízlés szerint

Elkészítés:

Vágja fel a burgonyát kockákra (falatnyi darabokra), tegyen egy tálba olívaolajat, majd adja hozzá a levendulát, a sót és a borsot, végül a krumplikat. Vegyen elő egy tepsit, majd süsse és pirítsa 30 percig előmelegített sütőben, míg aranybarna nem lesz.

Búcsúztassa levendulás koktéllal a nyarat!

A koktélok a nyár slágerei, noha egy kellemes őszi vagy tavaszi napon is jól tudnak esni. Kóstolta már például a levendulás mojitót? Ha még nem, akkor itt az ideje!

Levendulás mojito

Hozzávalók:

8-10 menta levél

30 ml levendulás szirup (az alábbi recept alapján)

30 ml fehér rum

½ lime leve

Elkészítés:

Keverje össze a levendulás szirupot a mentalevelekkel, adja hozzá a rumot, a lime levét, néhány jeget, majd rázza fel.

A levendulás sziruphoz két csésze vízre, 1 csésze cukorra és 4 evőkanál szárított levendulára van szüksége. Forralja össze a hozzávalókat körülbelül 10 percig, majd lassú tűzön főzze még 15-20 percig. Szűrje le a levendula virágait, majd tegye a hűtőbe!