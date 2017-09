Szeretjük a jó magyar ételeket, mint a paprikás krumpli vagy a kolbászos lecsó, és kétségtelen, hogy nincs is jobb a nagymama szilvás gombócánál. De néha azért vessünk be néhány új receptet is, mondjuk a spanyol kolbászos és csirkés paellát, vagy desszertnek a spanyol mandulatortát. Tartsunk spanyol heteket a konyhában!