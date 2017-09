Soha nem látott népszerűségnek örvendenek a televíziós főzőműsorok, a szakácsversenyek és az internetes receptoldalak. Nem véletlenül. Már nemcsak az éttermekben, hanem otthon is óhajtjuk a különleges fogásokat és a jó borokat. Azonban míg a petrezselyempestóval töltött báránylapocka receptjét könnyedén megtaláljuk a neten, addig a hozzá illő italról már kevesebb információt kapunk. Pedig tudjuk, hogy a fogás borral lesz az igazi. Ám ahhoz, hogy fantasztikus gasztrokalandban legyen részünk, nem kell borszakértő tanfolyamra beiratkoznunk, elég csupán néhány egyszerű alapszabályt megjegyeznünk.

A borrajongók tudják, hogy egy jól megválasztott bor kiemeli az ételek zamatát, és tökéletes kiegészítője egy-egy fogásnak. A különféle ízek hatással vannak egymásra, ezért nem mindegy, milyen ételhez párosítjuk a fehér, vörös, rozé, száraz, illetve édes nedűket.

Az ételhez illő bort megtalálni legalább annyira fontos, mint egyes húsokhoz, zöldségekhez a megfelelő fűszert. Aki nem hiszi, hogy a különféle ízek hatással vannak egymásra, kóstolja meg mentolos szájvíz után a kávét, a narancslevet vagy kedvenc süteményét. Pontosan ekkora csalódást okozhat az is, ha a húslevesből kihagyják a sót, a töltött káposztából pedig a borsot. A fűszerek éppúgy támogatják a jó alapanyagot, mint ahogy a borok kiemelik az ételek zamatát. Az első szempont, ami megkönnyítheti nekünk a bor kiválasztását, az étel elkészítésének módja.

A hidegen szervírozott ételek könnyebb borokat kívánnak: a jól behűtött fehérektől a rozékon át egészen a könnyedebb vörösborokig terjedhet a skála. Ugyanez igaz akkor is, ha az elkészítés során csak minimális beavatkozáson ment keresztül egy étel, azaz csak pároltuk vagy gőzöltük.

A sült vagy grillezett húsok már a robosztusabb borokat igénylik. Grillezett halakhoz tökéletes választás lehet egy badacsonyi rajnai rizling, csirkéhez jöhet az illatosabb száraz borok közül például a zöld veltelini. A rajnai rizling egy zsírosabb sertéshús mellett is megállja a helyét, bárányhoz pedig tökéletes a pinot noir. Grillezett marhához viszont már a testesebb vörösek közül válasszunk: egy cabernet sauvignon-nal, vagy merlot-val remek összhangot tudunk teremteni az ízek között.

Az ételek savassága is egy fogódzkodót jelenthet nekünk a bor kiválasztása során, hiszen savanyúbb

ételekhez intenzív savakkal rendelkező borok illenek. Salátákhoz, melyeket borecettel vagy balzsamecettel locsoltunk meg, vagy akár tengeri halakhoz, melyekhez nem véletlenül tálalunk citromkarikákat, kínáljunk jó savú olaszrizlinget. Sokan nem gondolnák, de az olaszrizling a legnagyszerűbb társa a kedvelt magyar ételnek, a töltött káposztának is, elsősorban a sertéshús és a savanyú káposzta miatt.

Egy ország gasztronómiája helyi borokkal működik igazán jól. Ez régi, nagy igazság, és nincsen benne semmi titok, csak hajlamosak vagyunk elfelejteni. A magyaros ételekhez, a halászléhez, a harcsapaprikáshoz a magyaros karakterű kadarka illik leginkább. Aki kóstolt már például egy szekszárdi kadarkát, felfedezhette benne a piros fűszer aromajegyeit. Nincs ebben semmi boszorkányság, egyszerűen ilyen a szőlő.

A balatoni halakhoz is az a legjobb, ha a tó környékéről szerezzük be a fehérborokat, nem tévedhetünk nagyot a párosítással. A paradicsomos, olasz ételek mellé válasszunk chiantit vagy primitivót, mint ahogy egy argentin steakhez malbec-et. A muscadet a fő bor a Loire nyugati végénél, ott, ahol a folyó az Atlanti-óceánba ömlik. Nem véletlen, hogy ez a friss, üde bor mindig is a tenger gyümölcseinek ideális kísérője volt: osztrigákhoz, kagylókhoz illik leginkább.

Édes borokat nem csak desszertekhez kínálhatunk. Kétségtelen, hogy gyümölcsös, túrós, mandulás,

vagy akár mogyorós desszertekhez fantasztikus az aszú, de például a félszáraz, édes borok illenek az ázsiai, fűszeres, csípős ételekhez is – ha már mindenképpen borral szeretnénk megtámogatni étkezésünket és nem sörrel. Az egyik legnagyobb klasszikus, mely az édes bor és az étel nászáról szól sem a desszertek közül érkezett: a tokaji-libamáj páros fantasztikusan működik együtt – nem véletlenül: a jó savú, édes borok kiváló kiegészítői a zsíros ételeknek.

Tévedés azt hinni, hogy pezsgőt csak ünnepekkor ihatunk; igen jól illik sok ételhez. Mi több, egész étkezést is végigkísérhet, hiszen egy jó pezsgő – ha száraz – mindenhez illik. De ha nagyon szigorúan nézzük a bor-étel párosítást, ki kell jelenteni: a pezsgők legjobb helye mégiscsak az étkezések elején van. A tipikus előételek, a halak, a tengeri herkentyűk, vagy akár a zöldségek kívánják a szép és élénk savkészletet, így tökéletes kísérőjük lehet a gyöngyöző ital.

Egy aprócska trükköt alkalmazva beláthatjuk, hogy a sajtokhoz a legkönnyebb borokat társítani. Csak

egy borkóstolót kell elképzelnünk, ahol haladunk a könnyedebb boroktól a testesebbeken át a desszertborokig. Ha így válogatjuk a sajtokat is, gond nélkül találunk hozzájuk borokat. A könnyű, friss sajtokhoz ugyanis a könnyű fehérborok illenek, mint például egy királyleányka, vagy akár egy friss kecskesajthoz a sauvignon blanc. A félkemény, kemény sajtokhoz viszont már jöhetnek a karakteresebb, tüzesebb fehérek, például egy somlói hárslevelű. Penészes lágysajtokhoz, mint amilyen a camembert vagy a brie, inkább a vörösek közül válasszunk, mondjuk egy lazább, gyümölcsösebb portugiesert. A kéksajtokhoz pedig egyértelműen az édes tokaji borok illenek a legjobban.