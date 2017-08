Az igazi esküvői torta titkai

A nagy nap, amikor mindennek tökéletesnek kell lennie. Tortában nem könnyű a választás: a sok vendég sokfélét szeret, de mégiscsak az ifjú pár ízlése áll a középpontban. Horváth Alexandra tortabirodalmában nemigen lehet melléfogni, sőt, ha az övét választjuk, biztosak lehetünk benne, hogy mindenki repetát kíván majd az ünnepi emeletesből. Egy csipetet mi is megkóstoltunk.

Már a képek láttán is az volt a benyomásom, hogy itt nem lehet csalódni. Üzletük még nincs, így Alexandra és kis csapata a hangulatos műhelyben fogadott. Mindenhol tisztaság, szép rendben, élére, sorba állítva a habverők, fakanalak, üstök.

Annyi mostanában a szakmáját elhagyó fiatal, aki aztán gasztro vonalon találja meg önmagát. Önnel is így történt?

Igen, bár nem esett messze attól, amit tanultam. Vendéglátó szakra jártam a főiskolán, de már korábban is vonzott a cukrászkodás. Eleinte otthon sütögettem, a képeket megosztottam a Facebookon, és hamarosan a követők száma felduzzadt. Most már közel 12 ezer ember követi az oldalt, ami óriási öröm. Éveken át recepteket válogattam, videókat nézegettem, sokat kísérletezgettem, próbálkoztam, alakítottam az eredeti recepteket, egyszóval magamtól tanultam meg és alakítottam ki, ami most az Egy csipet torta. Mostanra már kiforrott a receptgyűjteményünk. Nem a magyar hagyományos cukrászatot képviseljük, hanem egy modernebb, inkább a francia cukrászatra hasonlító vonalat. Szeretek a textúrákkal is játszani, a piskóta sem klasszikus; ahhoz sok vajat használok, gazdag csokoládéban, ezen kívül maglisztes, fehérlisztmentes desszertalapokra építem a gyümölcsös habokat, krémeket.

Melyik torta a legnépszerűbb? Melyiket rendelik a leginkább?

A sós karamelles krémsajt torta az abszolút sztár. A tésztája különleges: nagyon sűrű fehér csokis, vajas és tömör, ugyanakkor egyáltalán nem nehéz. Krémsajtos-krémtúrós krémet kenek bele, és a sós karamellt. Fanyar, édes, sós: minden nagyon jól harmonizál egymással. A héten 20 kiló lisztből készítettünk, mindet megrendelésre.

Rendelni a honlapon és a Facebookon keresztül lehet, nincs üzlet még. Tervben van?

Műhely van, üzlet még nincs, a megrendeléseket egy hűtős autóval szállítjuk ki bárhova az országon belül. Szeretnénk pár éven belül egy üzletet, de maximalisták vagyunk nemcsak a desszertek alapanyagával, elkészítésével és kinézetével kapcsolatban, hanem minden másban is, ezért erre alaposan fel szeretnénk készülni. Nem akarunk egy akárhányadik új cukrászda lenni a sorban. Aki hozzánk betér, az mindenből a maximumot kapja majd.

Azt látom, hogy nem az olcsó kategóriás cukrászsütemény, amit kínálnak.

Ez igaz. Ennek az az egyik oka, hogy minőségi alapanyagokat használunk, emellett rengeteg gyümölcsöt, a legjobb belga csokoládét, és mindent kézzel készítünk. Ezeknek a desszerteknek, tortáknak olyan ízük van, hogy igazi élmény megenni őket, így kevesebb is elég, mert nincs hiányérzetünk.

Az esküvői torták mellett lehet rendelni születésnapra, évfordulókra. Olyat is készít, ami nincs az alap kínálatban?

A megrendelő kérhet, én meg javaslok, hogy milyen íz, tésztaalap passzol milyen krémhez, gyümölcshöz. Ez kicsit időigényesebb folyamat. Ketten sütünk, így 2-3 héttel az esemény előtt le kell adni a rendelést. Éppen ezért találtuk ki a havi torta ajánlatot, az hamar megvan. Esküvőre is jó előre meg kell rendelni, mert bár van, aki csak egy tortát rendel, de bőven akad olyan is, akinek az egész desszertbárját mi készítjük. Minden friss, minden kézzel készül, odafigyeléssel. Ehhez idő kell.

A Törley fogadalommegújító nyertes desszertjét az Egy csipet torta készítette. Milyen ez a torta?

A Törley talált meg a Facebookon keresztül bennünket, tulajdonképpen a tortafotók tetszettek meg nekik. Felkértek bennünket, hogy alkossunk meg egy tortát a Törley Excellence Rozé pezsgőjéhez. Készítettem egy tortát, amely színben és ízben is harmonizál az itallal. Egy gyümölcsös pezsgőről van szó, ehhez egy marcipános-csokis tésztájú, málna-erdeigyümölcsös ízt álmodtam meg. A Facebook-játékba házaspárok küldhették el saját történetüket, vallomásukat. A Törley pezsgővel, mi pedig a tortával járultunk hozzá a fogadalommegújítás ünnepléséhez.