Milyen ételek, és mennyi mozgás kell a gyermeknek?

Már augusztus utolsó napjai is arról szóltak, hogy mindent sikerült-e beszerezni, vajon teljes a tisztasági és a technika csomag, és milyen borzalmasan sok könyvet kell már megint cipelnie az apróságoknak. Emellett azonban a rendszeres mozgás, és a helyes táplálkozás miatt sem ártana aggódni.

Nehéz megtartani az egyensúlyt, amikor elkezdődik a tanév; figyelni arra, hogy a gyermek ne legyen túlterhelt, mégis rendszeresen mozogjon, és jól teljesítsen az iskolában is.

Magyarországon minden negyedik gyermek túlsúlyos; ha ez már fiatalon is probléma, akkor nagy valószínűséggel felnőttként is az lesz. Így fontos, hogy már az iskolában hozzászokjon a rendszeres mozgáshoz. A családi túrázások, a közös edzések is segítik, hogy a gyermek élvezettel forduljon a sport felé.

Nagyon jó, hogy minden nap van testnevelés óra az iskolákban, de nem szabad csak erre építeni a mozgást, mert ez nem elegendő. Teljesen másként éli meg azt a gyermek, amikor egy matek és egy magyaróra között kell tornáznia, mint amikor tanítás után elmegy egy olyan edzésre, amit ő választott ki, talán tehetsége is van hozzá, és örömét leli benne. - mondja Czanik Balázs fitneszedző.

Érdemes hetente 2-3 alkalommal edzésre járni a szokásos testnevelés óra mellett. Ebben a szülőknek is nagy szerepük van, hiszen a gyermek azt tanulja meg, amit lát és tapasztal. A kicsik is tudnak nyitottak lenni az egészségtudatosságra, ha abban nőnek fel.

Nagyon fontos, hogy a szülők minőségi, rostban gazdag alapanyagokból készítsék az ételeket, és sok zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak a gyerekek. Nem szabad tiltani a chipset és az édességeket, mert ha néha ilyeneket esznek az iskolások, nem lesz semmi bajuk. A kérdés mindig a mennyiség és a minőség. Sok zöldségből – zeller, cékla, édesburgonya –, sőt almából is lehet chipset készíteni - vékony szeletekre vágni és a sütőben megsütni. Ez roppant egészséges, és könnyű a gyerekekkel megszerettetni. - mondja a fitneszedző.

Manapság felnőttként is gyakran kísértésbe esünk, és cukros üdítőt iszunk víz helyett. Akkor mit szóljanak a gyerekek, akik szeretnek mindent, ami finom, édes és különleges?

Édességet és süteményeket is készíthetünk úgy, hogy nem tömjük tele a gyerekeket cukorral és szénhidráttal.

Próbálja ki a következő recepteket! Amellett, hogy egészséges, még finom is.

Fehérjés kókuszgolyó

Hozzávalók:

100 g kókuszkekszfehérje

100 g kókuszreszelék

200 g zsírszegény túró

fél teáskanál cukormentes vaníliás szirup

Elkészítés:

Gyúrjuk össze a hozzávalókat és formázzunk golyókat belőle, majd forgassuk meg a pirított kókuszreszelékben. A jobb íz miatt ajánlott a kókuszreszeléket 2 percig pirítani.

Chia palacsinta

Hozzávalók (2 adaghoz):

25 g chia mag

pici kókuszzsír

1 db tojás

3 dl kókusztej

1 evőkanál szénhidrát csökkentett liszt vagy zabliszt

ízlés szerint cukormentes szilvalekvár és gyümölcs (áfonya, málna és banán)

Elkészítés:

A chia magot áztassuk be 3 dl kókusztejbe 1-2 órára. Adjuk hozzá a lisztet és a tojást, majd kókuszzsírban süssük ki a palacsintákat. Öntsük le diétás szilvalekvárral és egy marék gyümölccsel.