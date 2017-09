Ébredj jó kávéra, Békés megye!

Gazsó Antal és Horváth László gondoltak egy nagyot, vettek egy nagy levegőt és felcsaptak a hipszter kávékultúra viharsarki nagyköveteivé. Mondhatni 19-re húztak lapot. Azaz nyitottak egy újhullámos kávézót Békéscsabán, amely várost nem kifejezetten a különleges kávék magyarországi bástyájaként szokás emlegetni. Legalábbis eddig. Leültünk beszélgetni a Wake Cup tulajdonosaival.

Régóta mondogatta már Anti, hogy kellene nyitnunk egy ilyen speciality kávézót, szóval teljesen rá volt már állva az agyam. Valamelyik nap a gyerekemet toltam erre a babakocsiban, amikor megláttam ezt a helyet. Elsőre szimpatikus volt - meséli Horváth László, hogyan találtak rá az Andrássy úton, egy egykori óvodával szemben lévő apró helyiségre, egy lakótömb aljában. Mellettünk száz forintos bolt, nem sokkal arrébb egy régi, legendás, de már bezárt kocsma épülete porosodik. Pár száz méterre vagyunk a piactól. Szemben egy rendezett tér, középen egy szökőkúttal - a helyiek csak angyalos kútnak hívják. A teret egykor téglatörmelékkel szórták fel, hogy vörös legyen, állt is a közepén egy hatalmas diadalív, tetején egy termetes vöröscsillaggal. Persze ez már évtizedekkel ezelőtt. Tipikus vidéki városi hangulat és idill - rengeteg történet és emlék mindenhol. Meg persze mérhetetlen nyugalom. Nem pont ilyen környezetben képzelné el az ember a főleg Budapesten hódító újhullámos kávézó-őrület békéscsabai képviselőjét.

Ebbe a nyugalomba jött vissza Gazsó Antal, fejében egy elhatározással és egy ötlettel. Az egész úgy kezdődött, hogy Svédországban voltam három évet. Náluk ismertem meg az ún. fika-t, vagyis a kávézás és sütizés zavartalan félóráját. Délelőtt 11 és kora délután között bármikor megejtik, ez szent dolog számukra. Ott kezdtem el megszeretni a kávézást és a kávézás hangulatát - meséli Antal. Azt mondja, hogy egyébként Svédországban elképesztő kultúrája van a kávézásnak, nem véletlen, hogy világsztár kávépörkölők dolgoznak ott. A békéscsabai Wake Cup-ba is egy olyan tatai srác pörköli a nyers kávét, aki korábban svéd mestertől tanult. Övé egyébként a több kávézóban is fellelhető Awaken márka.

„Szóval belekerültem ebbe a svéd fika dologba” - folytatja Antal - „Ismerősök, barátok hívtak állandóan. Szépen, folyamatában megszerettem a kávét. Az újhullámos kávékkal mégsem kint ismerkedtem meg, hanem itthon. Egy szegedi ismerősöm elvitt a Hét nevű helyre, ott ittam először speciality kávét. Aztán elkezdtem Pesten is sorra felfedezni ezeket a helyeket. Ebben az időszakban döntöttem el végleg, hogy ezt szeretném csinálni. Még visszamentem Svédországba egy kis pénzt gyűjteni, de aztán haza is jöttem hamarosan és beiratkoztam a Madal barista iskolájába” - meséli a friss kávézótulajdonos. Hogy nagyon célirányosan és gyorsan mentek a dolgok, azt jelzi, hogy ez a tanfolyam tavaly októberben volt. Alig több mint fél évvel később pedig már meg is nyitottak. Na, de ennyire ne szaladjunk előre.

Egy egyhetes tanfolyam ugyanis még nem a világ. Ad egy elméleti kóstolót az embernek, de ettől még nem kerül be az újhullámos kávézók körébe. Antal szerencséjére sikerült jó kapcsolatot kialakítania több kávézótulajdonossal miután rengeteg időt töltött el ezeken a helyeken. „A mentoraimat végül a Warm Cup-ban és a Mantrában találtam meg. A mai napig velük beszélgetünk arról, hogyan haladjunk tovább. Segítenek, ha kell. Szakmailag nagyon sokat kaptam tőlük”.

Mi is az az újhullámos, vagy speciality kávé? Az olasz, vagy ahogyan még emlegetni szokás, a sötét pörkölésű kávé az, amit mindannyian ismerünk. Ez a jól megszokott, kesernyés kávéíz, amit nem ritkán cukorral igyekszünk feldobni. Jelen esetben azonban a specialty kávékról beszélgetünk, amelyek egyik sajátossága az, hogy nem pörkölik agyon, vagyis sötétre a kávét. Mivel kevéssé pörkölik meg a kávészemeket, azok így világosabb színű kávét eredményeznek, savanykásabb ízvilággal. A kávé alapvetően ilyen ízű. Egyrészt. Másrészt azonban a savanykás alapíz mellett számos ízjegyet és ízvilágot tud nekünk megmutatni a jó kávé. A hangsúly pedig ezen van: a jó kávé.

Antal számára ez az első saját vállalkozás, teljes szenvedéllyel dédelgeti és ápolgatja is. László már rutinosabbnak számít ilyen szempontból. Neki már van egy szépségszalonja a nem messze lévő, alig 30 ezres lakosú Orosházán. Azt a bizniszt a barátnőjével (most már feleségével és gyermeke édesanyjával) nyitotta, miután három évet eltöltöttek az Egyesült Államokban. Azt mondja, hogy annak a vállalkozásnak évek kellettek, hogy felfusson. Ahhoz képest a Wake Cup szinte repülőrajtot vett.

Antal társa Horváth László egyúttal rokon is - történetesen sógorok. László sem számított vérbeli kávé fanatikusnak, ahogy mondja volt egy rossz gyerekkori élményem. Talán 10 éves lehettem, amikor mondták a szüleim, hogy nyaljak meg egy kis kanál kávét. Szörnyen rossz keserű íze volt. Egy életre elvette tőle a kedvem. Aztán Antival épp egy kávés rendezvényen voltunk a Várkertben, ahol először kóstoltam újhullámos kávét. Egy flat white-ot ittam. Elképesztően más volt, mint amit ismertem. Ma már cukor nélkül simán iszom az eszpresszót. Én, aki utáltam a kávét. Persze önmagában a kávé szeretete még mindig nem volt elég ahhoz, hogy belevágjanak. Több mindennek kellett egybecsengenie. A végső lökések egyikét jelentette egy motivációs előadás, amelyre még decemberben látogattak el.

Ahogy mesélnek a kezdetekről közben elhangzik a kérdés, hogy „milyen ízvilágú kávét kóstolnátok meg inkább? Van ruandai, vagy inkább csokisabb brazil? Bár, ha flat white-ot innál, akkor talán inkább a ruandait mondanám.”Ezek a mondatok néhány hónapja még elképzelhetetlenek voltak Békéscsabán. Nem mintha, ha a békési megyeszékhely valami átok sújtotta hely lenne, de kétségtelen, hogy annyira távol esik mindentől - egyetemektől, fővárostól -, hogy nehezen ragad ott meg bármilyen rendhagyó kezdeményezés.

Könnyen fel is merülhet a kérdés, hogy vajon miért pont Békéscsabán nyit az ember ilyen - egyébként nem is feltétlenül olcsó - kávézót? "Sokan kérdezték már ezt tőlem. Én pedig mindig visszakérdezek, hogy vajon a békéscsabaiak nem ihatnak jó kávét? Én azt szeretném, hogy igenis ők is ismerjék meg a jó kávét, legyen itt is. Nyilván azt már tapasztaltuk mi is, hogy vannak páran, akik sokallják az árainkat. Volt olyan, aki benézett hozzánk, rápillantott az ártáblára és felcsattant, hogy de hiszen ő 90 forintért is tud kávét inni" - magyarázza Antal. "Mondjuk nem is feltétlenül ő a mi célközönségünk" - teszi hozzá László és ezzel együtt merül fel a következő kérdés: vajon ki lehet a célközönség Békéscsabán?Azt mondom, hogy az itt ragadt harmincasok, esetleg a 40-50 közöttiek. Abban viszont biztos vagyok, hogy az idősebbek az olaszos ízvilágnál ragadnak, nekik ez ugyanis savanyú lesz” - mondja Antal. A srácok persze azzal is tisztában vannak, hogy a célközönséget is nekik kell kinevelni. Úgy látják, hogy rendkívül kíváncsiak és nyitottak az emberek. Nem csak az új dolgokra, de a minőségre is. Bár szerintük sokan könnyen azt hihetik első blikkre, hogy az ő kávéjuk csupán egy drága ital, de kóstolás után rögtön rájönnek arra, hogy itt egy komoly minőségi ugrásról van szó. A srácok nem is várják el azt, hogy mindenki visszajárjon nap, mint nap 5-600 forintos kávékat inni, de abban biztosak, hogy aki rákap, az hetente többször is beugrik majd.

A helyiséget maguk alakították ki - családi összefogással. Együtt fúrtak-faragtak a vállalkozást támogató édesapákkal. Maguk készítették az ülőalkalmatosságokat, festették a falakat, ők voltak a dizájnerek is. Munka közben is sorra jöttek az ötletek, illetve sok mindent ellestek a pesti kávézóktól is. A budapesti helyek köszönnek vissza a kínálatban is: ismerős sütiket és teákat (Teavolution) kapni. Ráadásul még a csészék is ismerősek lehetnek a budapesti újhullámos világból: a nem kifejezetten olcsó Loveramics-ekből lehet szürcsölgetni a világos pörkölésű nedűt. Természetesen itt nincs UHT tej, csak valódi, „tehenet látott” tej kerül a capuccionóba és a lattéba. Meg persze itt is működik a pontgyűjtő-rendszer. Mindenki gyűjtögeti a pecséteket az elfogyasztott kávék után a kis kártyára. Adott elfogyasztott mennyiség után jár az ajándék kávé! A kínálatban ott vannak a háziszörpök is, valamint az ún. cold brew kávék (saját márkás palackokban) és még a presszó-tonik is.