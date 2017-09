Tíz méter mélyen is finom a mádi bor

Pincetúra és flódni volt a sláger a hétvégi Mádi Furmint Ünnepen. Nagyon sokan eljöttek, hogy együtt kóstolják meg a helyi borászokkal a környék kedvenc borát, a furmintot.

Az az igazság, hogy Mádon nagyon jó lenni, mert Mád egyszerűen gyönyörű! Dimbes-dombos, templomtornyos, nyugodt és egyszerre pezsgő, fantasztikus dűlőkkel, szinte harapnivalóan friss borokkal és egészen különleges helyi ételekkel. Nem is csodálkoztunk, hogy szinte zsongott a település központja, amikor megérkeztünk pénteken a Mádi Furmint Ünnepre. Fiatalok, kisgyerekes családok és idősebbek is megmozgatták magukat az esti koncerteken, de ami

a legjobb volt az egészben, az a késő estig tartó korzózás. Mint mondjuk egy dél-olasz városban.

Oda-vissza sétálgatott a tömeg a főutcán az alkalmi árusok között. Ott voltak - még jó, hogy - a település büszkeségét, furmintot kínáló borászatok, volt pálinka, mindenféle disznóból készült finomság, de az alkoholt mellőzőknek például helyi alma- és szőlőlé, kicsit arrébb helyi gyógynövényekből főzött tea is.

A gyerekeknek mindenféle, már-már elfeledett mesterséget mutattak meg. Így például megnézhették, hogy mit csinál egy kovács. De berendeztek például egy, a régi időket időző borbélyüzletet is.

Az év étterme, az év pincesétája

Azok, akik megéheztek, ahogy az ilyen rendezvényeken lenni szokott, sokféle házias étel közül válogathattak. Csakhogy Mád ebben is tud egyet csavarni a történeten. A Gault&Millau 2016-ban egy itteni éttermet választott meg az év éttermének: a Mádi Udvarházat. Hasonló minőséget képvisel a Gusteau Kulináris Élményműhely és a Percze étterem is, ahol

a vadhúsok mind a környék erdőségeiből származnak, illetve a helyi zászlóshajó borászat, a Szepsy Pincészet különleges borai kerülnek az asztalra.

Úgy látszik 2016 kiemelkedően sikeres év volt Mádon, mert abban az évben a Vince Awards a legjobb pincetúra díját is egy itteni pincészetnek ítélte meg.

A Holdvölgy pincesétán Mád legkiterjedtebb, csaknem 2 kilométer hosszú pincerendszerének egy részét lehet bejárni. A száznál is több pinceág között 5-600 évesek is vannak, igazán szövevényes rendszer. Így néhány tétel megkóstolása után igencsak szedtük a lábunkat, nehogy lemaradjunk a csoport mögött. Végül, ha ha nem is a legegyenesebb útvonalon, de persze sikerült kijutnunk a körülbelül 10 méteres mélységből!

Rákóczi és a csodarabbik

Már azért is érdemes volt a felszínre bukkanni, hogy a 12 fokos pince után kicsit felmelegedjünk és megnézzük azt a több száz éves kúriát, ahol II. Rákóczi Ferenc fejedelem feltételezhetően többször is megszállt. A Rákóczi családnak egész Tokaj-hegyalján kiterjedt birtokai voltak, majdnem 300 éves dokumentumok alapján pedig feltételezhető, hogy a most megújult kúria 1708-ban többször is vendégül látta a fejedelmet. Ha pedig már ott járt, nyilván meg is kóstolta a helyi borkülönlegességeket. A szépen restaurált épület igazán megéri egy rövid túrát, ahogy a felújított mádi zsinagóga is.

Ez a világ egyik legszebb barokk zsinagógája, már nincs helyi közösség, ami fenntartsa, de rendszeresen vannak itt szertartások. A településről elszármazott zsidók amerikai utódai és ottani közösségük tagjai minden évben többször is eljönnek imádkozni ebbe a gyönyörű templomba. Mellette, a rabbiházat is érdemes megnézni, ahol mindent megtudhatunk a mádi csodarabbikról. A furmint ünnepen pedig egészen káprázatos flódnival is különlegesebbé tették a rabbiképzőnél a mádi élményt.

Már voltunk itt, és jövünk is még Mádra. Egy időre viszont békén hagyjuk a borászokat. Egy-két hét és kezdődik a szüret, ami itt késő őszig is eltart. Majd utána bizonyára szívesen elmondják nekünk, hogy 2017-ből milyen borokra számíthatunk Mádon.