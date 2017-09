Így készíthet könnyen saját bonbont

A bonbon az a desszert, amit önszántából nem sok ember vesz magának; luxus, mert drága, vagy mert tele a szekrény az ajándékba kapott dobozos édességektől, amelyeknek egy része inkább csak szép, mint ízletes. A szekrényben sorakozik a marcipános és a rumos ízű, mindkettő az olcsóbbik fajta, nem a legjobb alapanyagokkal és aromákkal. Megegyük? Ne együk? Jólesne a csokoládé, de ugyan ki vágyik a műízre? Felejtse el a hagyományos, olcsó bonbonokat, és készítse inkább saját kezűleg a desszertet belga csokoládéból!

A sarki bolt olcsó bonbonja csak porfogó, ellenben a kézművessel, ami általában nagyon finom, és csupán percek kérdése, hogy megüresedjen a doboz. Ám csak izgalmasabb lenne egy saját készítésű desszertet bekapni. Néhány óra erejéig ön lehetne a desszertkirály: az, aki a parányi falatokat formázza, majd boldogan mosolyog a család és a barátok osztotta bókok dicsfényében.

A WeHeartSweets rájött, hogy házi bonbont készíteni otthon igen körülményes vállalkozás: minőségi alapanyagokat kis mennyiségben nem lehet beszerezni, és az eszközök is túl drágák. Így készültek el a csomagok, hogy a bonbon- és csokoládékészítés tényleg ne pancsolás legyen otthon. A készlet nemcsak az alapanyagokat, hanem a szükséges eszközöket is tartalmazza, mint az öntőforma vagy az ecset. A bonbonok mellett táblás csokoládét is készíthet saját kezűleg.

Chilis házi bonbon

Hozzávalók:

250 g jó minőségű étcsokoládé vagy belga csokipasztilla (70%-os)

125 ml tejszín

25 g vaj

1 csipet tengeri só

1 nagy maréknyi mogyoró

50 g jó minőségű kakaópor

1 csipet chilipor

Elkészítés:

A csokoládét apró darabokra szedjük, egy kis tálba helyezzük. Egy serpenyőben felforraljuk a tejszínt, hozzáadjuk a vajat és a csipet sót, majd levesszük a tűzről. A tejszínt ráöntjük a csokoládédarabokra, kevergetjük, míg fel nem olvad, és hagyjuk még néhány percig állni, majd újra alaposan átkeverjük, és lefedve két órán keresztül hűlni hagyjuk.



Megpirítjuk a mogyorót, majd felaprítjuk, összekeverjük a chiliporral és a kihűlt tejszínes kakaókrémmel, amelyből kisebb golyókat formázunk, és megforgatjuk lapos tányérba öntött kakaóporba. Egy éjjelre vagy fél napra hűtőszekrénybe tesszük. Bonbonkapszulákba helyezve ajándéknak is kitűnő! Mindenki imádni fogja.