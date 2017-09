Készítsen eredeti olasz calzonét!

Szeptemberben újraindult az Akademia Italia gasztrosorozat a TV2 csatornán. A második évad epizódjait minden szombaton 11:00-től, az ismétlést pedig egy hét elteltével, vasárnap 9:40-től a FEM3 csatornán követhetjük. Ha lemaradt az adásokról, nálunk újra megnézheti, ha pedig eredeti olasz ételeket szeretne készíteni, a legjobb helyen van: a recepteket nálunk találja! Most a hajtott pizza, azaz a calzone elkészítésének titkait osztjuk meg, míg Alessandro, az olasz szakács Flórának tanítja meg, mitől lesz igazán jó a pizzatészta.

Itália a magyar főváros szívében: ez az Akademia Italia, amely amellett, hogy egy ízig-vérig olasz étterem, igazi gasztronómiai központ: delikátesz, főzőiskola, nyelviskola és rendezvényhelyszín is egyben. Az étterem fogásainak alapanyagait Olaszországból, családi vállalkozásoktól szerzi be a csapat, amelynek lelkes tagja Flóra és Alessandro.

Tavaly szeptemberben indult az Akademia Italia televíziós gasztromagazin, amelyben Flóra végigutazza Itália régióit, és találkozik azokkal az őstermelőkkel, családi vállalkozásokkal, amelyeknek a termékei fellelhetőek az Akademia polcain. Alessandro, az Akademia Italia főszakácsa pedig minden részben két eredeti olasz receptet tanít Flórának.

Az Akademia Italia 2. évadának első epizódjában a pizza kapta az egyik főszerepet: a nézők láthatták, hogy miként is készül az igazi nápolyi pizza, de azt talán sokan nem tudják, hogy az olasz finomság az egyik legősibb ételnek is mondható, hiszen története egészen az ókorig nyúlik vissza. A modern értelemben vett pizza „feltalálását" egy bizonyos Raffaele Espositónak köszönhetjük, aki az 1880-as évek tájékán egy felkapott nápolyi sütödében dolgozott. Raffaele neve azért maradt fenn, mert 1889-ben I. Umberto olasz király és Margherita di Savoia királyné nápolyi utazásakor különleges, olasz nemzeti színekben pompázó pizzát készített a királyi párnak. A zöld színt a bazsalikom, a fehéret a mozzarella, a pirosat pedig a paradicsom szimbolizálta. A fenséges étel a királynő nevét kapta: Margherita. Ez a pizza annyira nagy sikert aratott, hogy azóta is Olaszország fontos szimbóluma. Ma már azonban rengeteg változata van a pizzának, akár csak a színesebbnél színesebb feltétek használatának köszönhetően, vagy említhetjük a calzonét, ami a pizza egy különleges fajtája. A „calzone" olasz szó nadrágszárat jelent, és az olaszok a félbehajtott pizzát hívják így, aminek belsejét tetszés szerinti töltelékkel készítik el, akárcsak a rendes pizzát. Otthon is könnyen el tudjuk készíteni, éppen ezért meg is osztjuk mindenkivel azt a receptet, amelyet Alessandro árult el.

Vargányás calzone

Hozzávalók a tésztához:

500 g liszt

3 dl víz

10 g só

40 g extra szűz olívaolaj

30 g élesztő

Hozzávalók a töltelékhez:

100 g mozzarella sajt

100 g paradicsomszósz

100 g vargánya gomba

100 g csípős szalámi

100 g articsóka

Elkészítés:

Összekeverjük a lisztet vízzel és az élesztővel, utána hozzáadjuk a sót és az olajat. 5 percig jól összegyúrjuk, majd hagyjuk lefedve pihenni 40 percig. Megformázzuk belőle a pizzaalakot 1 cm vastagon. Csinálunk belőlük 10 cm átmérőjű, kör alakú tésztákat, majd megtöltjük egy kiskanálnyi paradicsomszósszal, egy kis darab mozzarellával, és a további hozzávalókkal. Félbehajtjuk, majd előmelegített sütőben 200 fokon 15 percig sütjük.