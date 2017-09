Burgerek, pizzák, kondéros: mind vegán módra

Dübörög a street food kultúra, az utcán evés igazi fénykorát éli, általában minden hasonló rendezvényen egymást tapossa a tömeg, hogy talpon állva, műanyag evőeszközzel, túlárazott kondérban főttet-sültet ehessen, ami többnyire valami pácban tocsogó vagy sült húsipari termék. Az ilyen eseményekre, aki növényi étrendet követ, csak félve merészkedik oda, hiszen ez nem éppen a húsmentes táplálkozás terepe. A Vegan Food Fest ezt a koncepciót igyekezett megcáfolni, vagyis lehetőséget biztosítani a húsmentes street foodozásra.

Méghozzá szó szerint is, mivel a mostani Vegan Food Festen valóban az igazi utcai kaja klasszikusok vonultak fel: hamburger, pizza, falafel és a már említett kondéros, „mindenegybe"-típusú étkek. Számomra ez újdonság volt, hogy ennyire elmentek tipikusan streetfood irányba, mivel mikor legutóbb ellátogattam az eseményre, még az olyan klasszikusabb vegán éttermek a klasszikusabb ételeikkel is képviselték magukat, mint a Napfényes vagy a Kozmosz étterem (mindkettő alapfogalom a vegán kultúrán belül a fehérabroszos, fémevőeszközös, hagyományos fogalomban vett éttermi étkezésben). Ez egyáltalán nem probléma, sőt, így alapjában véve kicsit letisztultabbá vált a fesztivál koncepciója, de én például személy szerint azért örültem volna egy-egy klasszikusabb alternatívának (értsd: nem kondéros egytálételnek) a junkfoodokon kívül.



Idén a burger volt a sláger, amit mi sem bizonyított jobban, mint hogy egyrészt a Las Vegan's és a Vegan Love foodtruckjai előtt kígyóztak a leghosszabb sorok, másrészt a fesztivál területén flangálva is lépten-nyomon ilyen színes burgercsodákkal mászkáló, és persze azt éppen lelkesen fogyasztó emberekbe lehetett ütközni. Igen, mi is beálltunk a sorba – minden értelemben –, és a Las Vegan's „Bundás burger" nevezetű csodája mellett tettük le a voksunkat. A „bundás" elnevezés rántott vegán, azaz tejmentes sajtot takart grillezett padlizsánnal, salátával és hagymalekvárral.

Az olvadós, de ugyanakkor kellő mértékben nyúlós rántott „sajt" egészen megtévesztő volt, még tejtermékeket fogyasztó, sajtimádó társaságomnak is, a padlizsánnal és a lilás színű hagymalekvárral pedig egyszerűen zseniális! A hagymalekvár önmagában megért egy misét.

Mellé édesburgonyát majszoltunk, aminek nemcsak a színe szép, de finom is, és jól passzolt a kombinációhoz. Ezen kívül a Las Vegan's-hoz sorbanállók még válaszhattak többek között erdei burger, édes-csípős szójaburger vagy akár indiai csicseriborsós burger közül is, de mire sorra került az ember, addigra pont meg tudta hozni az egyébként nehéz döntést: összesen hatféle burger szerepelt a kínálatban.

A népszerű Vegan Love ezúttal a mexikói vonalra gyúrt rá: „Burrito" és „Nachos" névre keresztelt burgereket kaphattunk náluk. A klasszikusaik is ugyanúgy elérhetőek voltak. Én máig a BBQ tofu burgerükre esküszöm, akárhány új ízt is próbáltam. Ebben az a legjobb, hogy egyáltalán nem próbál meg húspogácsaszerű kreálmánnyal egy hagyományos burgert utánozni, hanem a füstolt tofu páratlan íze köszön vissza, mégis egy rendkívül pikáns, csípős, BBQ-élmény részeként. A koncepció hasonló volt, mint az előzőnél: itt is volt édesburgonya a burger mellé, viszont wrapokat is kérhettünk – ha már mexikói vonal. Húsevők is rendszeresen visszajárnak kifejezetten ezért a burgerért.

Ezeken kívül kóstolhattunk még vegán sajtokat a Saz Cheez Raw jóvoltából. A kesudió sajt finom és különleges volt, de inkább hasonlított kesudióra, mintsem sajtra, ami mondjuk nekem előny, mert nem keresem az utánzó termékeket. A Golden Granet pékárui és snackjei tartósítószer-, színezék- és laktózmentes csemegéi közül is végigkóstoltunk édeset, csipőset, bucit és snacket is,

de a csokis chia csók volt, ami miatt kétszer is visszatértünk csókrepetára. Már a nevét kimondani is öröm, mikor még mit sem sejtünk a kirobbanóan csokis ízvilágról.

Ezek után ellátogattunk az Édes Élet vegán cukrászda és a Veggie nyersvegán étterem hűtőjéhez is. Az Édes Életnél a sütik mellett szinte még csábítóbbak voltak a különböző pohárkrémek és pudingok, sok-sok különböző ízben, nagyon mutatós formában. A Veggie nyers sütikreálmányai egyébként is nagy kedvenceink, rendszeresen rukkolnak elő sütiboxokkal, de a cukkinispagettijük is kihagyhatatlan, és tényleg laktató, ugyanakkor üdítően nyers élmény. A fogások többnyire salátáknak tűnnek, de sokkal komplexebbek, és sokszor, mint a spagetti, főtt egytálételek nyers változatai.

Édességért az Anjuna Ice Popsnál, a NoMilknél, a Kürtős Legendánál , az itt debütáló Ez Nekem Jónál és a Hideg Nyalatnál is nézelődhettünk, mi az utóbbit tettük; kókusztejes joghurtot kóstoltunk eper ízesítéssel. Újból mindenevő társaságomhoz fordultam véleményért, mert én már ismertem őket korábban. A kókusztej alap miatt van benne egy extra alapíz, és ahhoz jön még hozzá a gyümölcsös réteg, ez azt hiszem a hagyományos joghurt szerelmeseit is meggyőzi.

Lezárásként kóstoltunk még lekvárokat, a már Finom Placcról ismert Tunki-tunkinál is végigkóstoltuk a szószokat, és Kristóf konyháját is meglátogattuk, hogy a vegán workshopokba beleleshessünk, de pont senki nem tartózkodott a standnál, ezért helyette a fűszereket mustráltuk végig a Toldi Fűszernél.

Összességében ettünk, ittunk, kóstoltunk, fűben heverésztünk, és meglepődve konstatáltuk, mennyire a fiatal korosztály uralta a terepet a fesztivál látogató közönségeként, ami kifejezetten pozitív csalódás volt. A szervezők elárulták: idén látogatottsági rekordot döntött a Vegan Foodfest.

Arról, hogy lesz-e és mikor következő, nem árultak el részleteket, viszont most ősztől minden vasárnap vegán piaccal, a Vegan Sunday Markettel várják az érdeklődőket.

Mi mindenesetre ott leszünk a következőn is, és addigra talán annyira átvesszük a streetfood fesztivál életérzést, hogy a Vegan Junk Food egyébként szemet gyönyörködtető nagyserpenyős, „kondéros" fesztiválfogásait is kipróbáljuk, ami sajnos ezúttal kimaradt, de legalább megvan a látogatási indok a következőre.