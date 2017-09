Mi legyen a megmaradt tojásfehérjével?

Ön is járt már úgy, hogy a recept 6 sárgáját írt, így megmaradt a sok tojásfehérje, és nem tudta, mit kezdjen vele? Bár le is lehet fagyasztani fél évre, a hűtőben is eláll jól lezárt üvegedényben 2-3 napig, de a legjobb, ha minél hamarabb felhasználjuk. A következő receptekkel többé nem fog problémát okozni, hogy mit kezdjen a megmaradt tojásfehérjével.