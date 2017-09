Amikor Villányt még tenger borította

Aki Magyarország legdélebbi borvidékén a szőlőtőkék között barangol, talán bele sem gondol, hogy valaha azt a tájat is tenger borította, pedig ennek látványos bizonyítékai is vannak. A villányi mészkő megőrizte az őslények lenyomatait, és arról a korról mesél, amikor hatalmas állatok uralták a földet, az éghajlat pedig jóval melegebb volt a mostaninál. Olyan túrát ajánlunk most, amely nemcsak e régi világot tárja fel, de a villányi dűlők és borok titkaiba is beavat.