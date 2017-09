Átlagos mennyiségű, de kiemelkedő minőségű az idei bor

A tavalyi 2,8 millió hektoliterhez hasonló mennyiségű, de kiemelkedő minőségű bortermés várható az idén Magyarországon - mondta a Földművelésügyi Minisztérium kiemelt borászati feladatokért felelős miniszteri biztosa.

Kiss Eliza hozzátette: az áprilistól tapasztalt fagykár, jégverés és aszályos időjárás kedvezőtlenül hatott a szőlőtermés mennyiségére, és lehet, hogy a jövő évit is befolyásolja. Minőségben ugyanakkor a 2017-es az utóbbi időszak egyik legjobb évjárata lehet - emelte ki. Magyarországon évente átlagosan 2,5-3 millió hektoliter seprős újbor készül, az újbor mennyisége az idén sem fogja meghaladni a hárommillió hektolitert - ismertette.

72-től 200-ig

Elmondása szerint a szőlő átlagos felvásárlási ára 98-100 forint kilogrammonként; a legjobb áron, 127-140 forintért a furmintot lehet értékesíteni, a mátrai borvidéken a pálinkakészítők 160-200 forintot is adnak a szőlő kilójáért, az olaszrizlinget viszont egyes borvidékeken csak 72 forintért vásárolják fel.

A neves hazai borvidékeken a fajtáktól függően halad a szüret, az MTI által megkérdezett borászati szakemberek az eddigi tapasztalatok alapján megerősítették a kiemelkedő évjáratot.

Két hét múlva nagyszüret

A Tokaji Borvidéken a korai fajták hetven-nyolcvan százalékát már leszüretelték a termelők - mondta el Prácser Miklós, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke, aki körülbelül háromszázezer mázsa szőlőtermésre számít. Jelenleg a muskotályos szőlőt gyűjtik be a borvidéken, de véleménye szerint másfél-két hét múlva az úgynevezett nagyszüret is elkezdődhet, ugyanis az időjárás miatt a korai fajtákhoz hasonlóan a furmintok és hárslevelűk is korábban értek meg a szokásosnál. Hozzáfűzte: megkezdődött az aszúsodási folyamat is, ha az időjárás kedvező lesz, akkor ebben az évben nagy mennyiségű és kiváló minőségű aszútermés várható Tokaj-Hegyalján.

Goreczky Gergely, a borvidék egyik legjelentősebb felvásárlója, az állami tulajdonú Grand Tokaj Zrt. vezérigazgatója az MTI-nek arról számolt be, hogy a muskotályos szőlő átvételét szeptember 16-án kezdték el és csütörtökön zárják. A társaság idén a tokaji száraz és félédes borok alapanyagául szolgáló hárslevelűért és furmintért kilónként 100-140 forintot fizet minőségtől függően. Borszőlőből 62 ezer, aszúszemből pedig néhány száz mázsa felvásárlását tervezik - közölte a vezérigazgató.

Két héttel korábban érett

A Balaton környéki szőlőültetvényeken a száraz, meleg nyári és őszi időjárásnak köszönhetően az idei évjárat kiemelkedőnek ígérkezik, a szőlő a szokásosnál két héttel korábban érett - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) Veszprém megyei elnöke. A Nagy-Somlón, Badacsonyban, Balatonfüred-Csopakon és a Balaton-felvidéken a termés mennyisége is jónak mondható, hektáronként 7 tonna a termésátlag, bár a következő időszak időjárása még befolyásolhatja ezt. Radovits Tibor tájékoztatása szerint nagyon magas, 18 és 21 közötti cukorfokot mértek a gazdák. Hozzátette: az árak nem tükrözik a jó minőséget, a gazdák átlagosan 20 százalékkal magasabb árral lennének elégedettek. Példaként említette, hogy az olaszrizling ára a tavalyi szinten van, az illatos fajtáké valamivel magasabb a tavalyinál.

A kékoportót már leszedték

A 2500 hektáros villányi szőlőtermő-terület hegyközségi tanácsának titkára, Nagy Gergely arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a borvidék sajátosságaként ismert portugieser vörösbort adó, 377 hektáron termesztett kékoportó zömét már leszüretelték a gazdák. A termés minősége nagyon jó - szögezte le. Becslése szerint a termés mennyisége az átlag felső értékéhez - hektáronként 80-90 mázsához - közelít. Úgy vélte, a termelőknek a hétvégén leesett csapadék ellenére sem kell szürkerothadás-fertőzésre számítaniuk. A még tőkéken lévő bordeaux-i kékszőlőfajták és az olaszrizling termése kevésbé fogékony a kártevőre - jegyezte meg.

Már megkezdődött a 293 hektáron termesztett merlot betakarítása, amelyből elsősorban rosé készül. A hosszú érési idejű cabernet franc-t (330 hektár), és a sauvignont (437 hektár) pedig október első felében szüretelik. Enyhe, napos, száraz időjárás esetén a 2013-ashoz hasonló, "abszolút kiváló" évjáratra számíthatnak a gazdák - összegzett Nagy Gergely.

Sopronban még várnak

A Soproni Borvidéken a termés csaknem 60 százaléka még fent van a tőkéken. Itt mintegy 1600 hektáron foglalkoznak szőlőműveléssel, ebből több mint 1350 hektár Sopron környékén van. A fehérszőlő-fajták nagy részét már leszedték, a jellemző vörös fajtákkal - mint a kékfrankos -, pedig még várnak a gazdák. Ez utóbbi mustfoka magas ugyan, de a savtartalma is - közölte Molnár Tibor, a Soproni Borvidék Hegyközségi Tanács elnöke. Értékelése szerint a minőség kifogástalan, a termésmennyiség ugyanakkor alacsony. Kevés ugyanis az új telepítés, sok az elöregedett szőlő. A felvásárlási ár ráadásul alacsony, kevesebb mint száz forint kilogrammonként - jelezte az elnök.

A Luka Pincészet tulajdonosa, Luka Enikő - akinek kékfrankos bora az idén Magyarország külképviseletein is helyet kapott - szerint 2015-ben volt legutóbb ilyen jó év a soproni borvidék számára. Náluk hatféle szőlőfajtából készül bor, de egyelőre csak a pinot noire-t szedték le, amelynek a cukorfoka 20-as lett.

A Vincellér Borászat ügyvezetője, Molnár Tibor borász szerint is jó évjárat várható, ideális cukor- és savtartalommal. A cégnél 27 hektáron hétféle szőlőfajtát termesztenek és dolgoznak fel, ennek mintegy 70 százaléka a zenit, a zweigelt, a kékfrankos és a zöld veltelini. A szüretet a zenittel már augusztus végén elkezdték, a kékfrankossal viszont várnak októberig. A sok csapadék nehezíti ugyan a munkálatokat, de rohadni nem fog a szőlő - vélekedett Molnár Tibor.