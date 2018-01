Tavaly ősszel a Spar egy új, teljesen növényi alapú összetevőkből álló termékcsaládot dobott piacra. A Veganz termékek a zöldfenyőfás üzletlánc polcain találhatóak meg, mi pedig úgy gondoltuk, ideje letesztelni mindet.

Egyre inkább gyűrűzik be kishazánkba is a kizárólag növényi alapú, azaz vegán táplálkozás és életmód, ez esetben szó szerint, hiszen a Veganz márkanévre hallgató, minden állati eredetű összetevőtől mentes termékek tavaly ősztől már a hazai áruházláncban is megtalálhatóak. De vajon valóban hiánypótló, és a vegán életmódot megkönnyítő termékcsaládról beszélünk?

A vegán életmódot követők már jó pár éve nemcsak kizárólag apró, eldugott bioboltokban vagy külföldről rendelve tudják beszerezni a különlegesebbnek számító, nehezebben beszerezhető termékeket, hanem már számos nagyobb üzletláncban kapunk olyan speciálisan vegán termékeket, amelyek korábban szinte beszerezhetetlennek számítottak. Tényleg jó csak besétálni egy nagy üzletbe, és abban a tudatban leemelni bármit egy bizonyos polcról, hogy nem kell végigböngészni az összetevők listáját, hogy valóban vegán-e az adott termék.

Mostanság már úton-útfélen szembejön velünk a vegán kifejezés, de még mindig sok a tévhit a kizárólag növényi alapú étkezéssel kapcsolatban, a sztereotípia pedig még annál is több. Vegánnak lenni nem csak egy étkezési forma, ennél természetesebben sokkal többet jelent: életmód és életszemlélet, ha kizárólag a táplálkozásra korlátozódik, akkor azt egész egyszerűen növényi étrendnek hívjuk.

Mindenki más és más megfontolásból választja ezt az életmódot, az ok a lehető legritkább esetben pusztán csak egészségügyi. Az áttérés mögött számos különböző indok húzódhat, etikai megfontolástól kezdve az állatszereteten keresztül egészen a puszta húsundorig. Most már orvosok által is igazolt, hogy egy tudatosan és kellő körültekintéssel összeállított, változatos növényi étrend során a szervezet ugyanúgy megkap minden teljes értékű tápanyagot, ásványi anyagot és vitamint, mint egy mindenevő étrendet követő.

Ezenfelül a többi pozitív egészségügyi változás egyénenként eltérő, mindenesetre a szív- és érrendszeri megbetegedések száma például alátámasztottan kevesebb a vegánok körében. Számos egészségügyi oka is lehet annak, ha valaki erre az életmódra vált, de alapvető indokként a döntés mögött azért általában több tényező szokott közrejátszani. A hipermarket kommunikációjában ugyanakkor egyértelműen az egészségtudatosság üzenetét hangsúlyozták, ami számomra kissé ellentmondásos volt, mivel túlnyomórészt édesipari termékekkel képviselteti magát a Veganz márka a boltok polcain, úgy mint gumicukrok, csokoládék, és mindenféle félkész porok, például szószok alapjaként. Egészségtudatos vegánként igyekszik az ember kerülni a hasonló termékeket, ha pedig egészségügyi okokból vált növényi étrendre, szintén nem ilyenekre fog esni a választása. A Veganz azoknak a vegánoknak az igényeit szolgálja ki, akik életmódjuk ellenére sem szeretnének lemondani a kevésbé egészséges élvezetekről. Ebben a kategóriában a termékek megállják a helyüket, de az egészséges életmód promója ebben a viszonylatban értelmezhetetlen.

Így felmerül a kérdés, mi lehet a termékcsoport valódi célja, kik a valódi célcsoport? A húsevők, vegyes táplálkozásúak, akik hirtelen attól, hogy csak egy polccal kell arrébb menniük az üzletben, megvilágosodnak, hogy ez a vegán dolog nem is olyan hülyeség, szép színes a csomagolás, tehetnék egy próbát, és tarthatnának egy húsmentes napot hetente egyszer? Sajnos aligha. A húsevők számára sem feltétlen kínál hiánypótló vagy meggyőző terméket a márka, de teszi ezt magyar viszonylatban túlárazottan.

A vegán célcsoport szempontjából olyan termékek kerültek piacra, amelyeket esetleg ünnepnapokon, különleges alkalmakkor fogyaszt, vagy ajándékba visz, de semmiképp sem rendszeresen, mert nem engedheti meg magának. Ugyanez a helyzet a mindenevő fogyasztónál, még ha érdeklődő, nyitott és fogékony is a növényi alapú táplálkozás iránt,

elég esélyes, hogy az árak neki is elrettentőek lesznek.

Így sajnos kifejezetten erősít még egy gyakori, ámde alapvetően téves sztereotípiát, ami ehhez az életmódhoz kötődik: vegánnak lenni anyagilag is rendkívül megterhelő, miközben ez egyáltalán nincs így, ha az ember tudja, mit és hol vásároljon.

Na de lássuk a konkrét Veganz termékeket!

Veganz bio kókuszos rizsital

Egy vegán termékcsaládból manapság már nem hiányozhat ez az alapvető élelmiszer: növényi tej, helyesebben szólva növényi ital, amiből a Veganz esetében 3 féle íz közül választhatunk: bio rizsital, bio kókuszos rizsital és bio zabital. Ezek közül a kókuszos rizsital egy igazi különlegesség. Kellőképpen édes, de nem túlzottan, hiszen cukormentes is. A „tejeskávénak" csodás ízt ad. Ára nagyjából ugyanannyi, mint a többi, más márkanéven futó kókuszos rizsital.

Ár: 799 Ft

Veganz bio kesudiókrém gojibogyóporral és karobporral

Malomkövön őrölt csonthéjasokból, bio hozzávalókból, nyers étrendbe illeszthető ízletes krémek. Egy igazi superfoodról beszélünk, ami 78% kesudiómasszából, a gojibogyó poron kívül pedig még kókuszvirágcukorból és kókuszolajból áll. Viszonylag híg állagú, ezért főzéshez, sütéshez, süteményekbe is felhasználható krém, de kizárólag nyers növényi összetevőjű ételt fogyasztók étrendjébe is könnyedén beilleszthető. A vegánok gyakran megkapják a „Te mégis hogy viszed be a kellő mennyiségű fehérjét?" című örökzöld kérdést, ezentúl válaszul csak tartsuk ezt a kis üveget a kételekedő orra alá, mivel a kesudió igazi fehérjebomba, laktató, tömény, mégis könnyedén fogyasztható. Talán túl könnyedén is, én például önmagában meg tudnék enni belőle egy ültő helyemben egy üveggel, ám tekintve a 3000 Ft-os árát, ez nem igazán lenne gazdaságos.

Veganz bio kenhető kakaós krém

Finom kakaós krém enyhén vaníliás ízvilággal. Készülhet belőle pohárkrém, csokis keksz vagy süti, és persze nekiülhetünk az üvegnek egy kiskanállal is, ha a helyzet úgy kívánja. Pirítósra kenve sem utolsó. Mi üvegből kóstoltuk és pohárkrémként. Nagyon tömény, sűrű csokikrémről beszélünk, nem annyira édesszájúak „műízűnek", édesszájú vegánok abbahagyhatatlannak találták. A kesudiókrém jobban meggyőzte a mindenevőket, mint ez a csokis verzió, pedig pont fordítva vártuk volna. Csokirajongók számára tényleg veszélyes. Ez a termék a kókuszvirágcukor helyett nádcukrot tartalmaz, de létezik belőle kókuszvirágcukros változat is. Szójaérzékenyeknek viszont nem ajánlott, ugyanis szójalecitin és szójaliszt is került bele.

Ár: 1599 Ft

A pohárkrémet így készítettük:

a kekszet nagyobb darabokra törtük, és langyos rizsitalba áztattuk, majd enyhén kinyomkodtuk. Egy kis pohárba rétegeztük a kakaós krémmel, közé és a tetejére Veganz sós-karamellás kókuszchipset szórtunk. Fogyasztás előtt egy órára a hűtőbe tettük, és utána rögvest be is kanalaztuk.

Veganz gyümölcsízű savanyú gumicukorka

Savanyú gumicukorka zselatin nélkül, grapefruit ízesítéssel. Semmi különbség nem érezhető az állati zselatinnal készülő társához képest. Kellemesen savanykás, kellőképp gumis állagú, egyszóval tényleg minden stimmel vele. Aki szereti a savanyúcukrot, annak nagy kedvence lesz, aki nem, azt pedig ez a verzió sem fogja meggyőzni. Összesen 5 féle változatban kapható, a kínálatban megtaláljuk az olyan klasszikusokat is, mint a gumimaci vagy a kólás gumicukor.

Ár: 499 Ft

Veganz bio kókuszvirágszirup

Édesítőszer, a cukor egyik alternatívájaként, praktikus adagoló flakonban. Édesítőszernek tökéletes, ha él ilyesmivel az ember, de nem hagyományosan édes, sokkal inkább egyfajta égetett cukor jellegű íze van. Fahéjas, növényi tejes kávéba jó lehet, és a pohárkrémnek is jó ízt adhat. A termékcsaládban elérhető még rizsszirup és agavészirup is.

Ár: 1999 Ft

A fentieken kívül teszteltük még a kakaós krémmel töltött kekszet, az étcsokival bevont szárított gojibogyót, és egy kakaós-vaníliás proteinszeletet is, de ezek sajnos hamarabb a tesztelők szájába kerültek, mintsem kép készülhetett volna róluk.

A kekszet vegánként túl édesnek találtam, a mindenevők viszont klasszikusan finom, gyerekkora emlékeztető csokis keksznek titulálták. A proteinszeletet kartonpapírhoz hasonlítanám, az étcsokival bevont goji bogyó viszont az egyik legjobb dolog volt a termékek közül. Különleges, tömény, adott az édes mámor érzése, méghozzá minőségi étcsokival.

Az árak a fenti termékek esetében 599-999 Ft között mozognak.

Hentespult mellett

Összességében tehát egyértelműen ízletes, alapvetően természetes összetevőkből álló, és magas minőségi termékekről beszélünk, de a már említett árképzés, a kínálat és kommunikáció ellentmondásossága miatt meglehetősen vegyes érzelmeket hagyhat a vegán fogasztókban ez a termékcsalád. Ahogy körbekérdeztem a vegán ismerősi körben, azt érzékeltem, hogy a célközönség is erős fenntartásokkal kezeli a Veganz termékeket. Kicsit vicces, hogy valamilyen okból kifolyólag a termékcsaládot a hentespult mellé helyezték el néhány üzletben.

Aki ezt az életformát választja, az az állatok kihasználásának minden formáját visszautasítja, nem hord bőrcipőt, nem használ állati összetevőket tartalmazó vagy állatkísérletes kozmetikumokat sem. Ha valóban a vegánok csoportja lenne a célközönség, a termékek elhelyezésére is kellő figyelmet fordítottak volna, így meg az az érzésünk, hogy egy éppen egyre erősödő fogyasztói trendet próbál meglovagolni az üzletcsoport. Kíváncsiságból talán elég sokan ki fogják próbálni a termékeket, amelyek valóban magas minőségűek és élvezhetőek, de a célcsoport nem az lesz, akiknek elnevezése szerint szólna a termékcsalád.