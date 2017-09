Mexikói csemege: hernyós taco

Ami nekünk gyomorforgató lehet, az máshol ínyencfalat. Így van ez a Aegiale hesperiaris lepke lárvájával is, amely egyike az ehető hernyóknak, és amelyből Mexikóban egytálétel vagy taco készül. Utóbbi remek előétel tequilázáshoz.

Aegiale hesperiaris lepke Közép-Mexikó régióiban él egyes agavé növényfajok levelein. A pillangók tojásaikat az agavé levelei közé rakják, a lárvák a szár és gyökér húsát rágják.

Amikor teljesen kifejlettek, a lárvák – a helyiek nyelvén: chilocuil – vörösek, húsosak, és akár 65 mm-esre is megnőhetnek. A hernyókat a helyiek gyűjtik be, és az utcán árulják. Mexikói specialitás, népszerű étel, igazi csemegének számít, és nagyon tápláló finomság: egy 100 grammos adag több mint 650 kalóriát tartalmaz, egyenértékű két tál rizzsel. Néha élve és nyersen is eszik, de általában sütve vagy párolva készítik el sóval, cirtomfűvel, mártással ízesítve.

Bár itthon nem könnyű hozzájutni a különleges alapanyaghoz, de ha mégis sikerülne, közreadjuk a chilociul lárvával készült taco elkészítésének leírását, nehogy recept és vacsora nélkül maradjon.

Taco con chilocuil

Melegítsünk 1 csésze olajat egy vastag serpenyőben, dobjuk bele a hernyókat, süssük ropogósra. Vegyük ki, csepegtessük le, majd tegyük papírtörlővel bélelt tálba. A tortilla lapok mindkét oldalát pirítsuk meg kevés olajjal kikent serpenyőbe, kenjük meg salsával, amelyet 3 db apróra vágott paradicsomból, fél aprított vöröshagymából, 2 db apróra szeletekt chiliből, 1 lime levéből készítünk, és sóval, borssal, fél teáskanál mézzel ízesítünk. A salsával megkent tortilla lapra halmozzuk a pirított hernyókat, majd tekerjük fel, vagy hajtsuk ketté. Guacamoléval tálaljuk. Ez az előétel jól passzol a tequilához vagy a pulque nevű italhoz is, amelyet az agavé nedvének erjesztésével készítenek.

Konyhakészen a friss, élő lárvák:

