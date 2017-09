Ezeket a rizlingeket vásárolja, ha jó bort akar inni!

Az őszi borkóstoló- és fesztiválszezon egyik fénypontjának ígérkezik az 2017 októberében immáron ötödik alkalommal megrendezésre kerülő Olaszrizling Október Nagykóstoló. Bár a rendezvényen egyértelműen hazánk egyik legnépszerűbb fehérbora áll a középpontban, vendégszereplőként a közel 200 tétel között számos rajnai rizling is kóstolható lesz.

Hazánkban közel 4 000 hektáron terem olaszrizling; a szőlőfajtából készült borok elsősorban a Balaton környékéhez – Badacsony, Balatonfüred-Csopak, Somló – köthetők, ám több hazai borvidéken is készülnek kiváló olaszrizlingek – így például Neszmélyen, ahol a rendezvény főszponzora, a Kamocsay Ákos Prémium Borok borcsalád is dolgozik a fajtával, nem is akármilyen minőségben.

Összehasonlíthatók a borvidékek borai

Az október 7-én, szombaton 14.00 órától a Hotel Corinthia Budapestben az Olaszrizling Október Nagykóstoló kiváló lehetőséget teremt arra, hogy az egyes borvidékeken készülő borokat a vendégek összehasonlítsák, a különböző stílusokkal behatóbban megismerkedjenek, a friss, reduktív alapboroktól a terroir sajátosságait a legszebben megmutató dűlőszelektált olaszrizlingekig, és a késői szüretelésű desszertborokig újabb és újabb arcait ismerjék meg ennek a népszerű, ám sok esetben félreismert fajtának.

A Badacsonyi borvidék 17, Balatonfüred-Csopak pedig 16 borászattal képviselteti magát – az utóbbi régióból a Rizling Generáció 10 pincészete mutatja be legjobb tételeit. A tavalyi évben a Balatoni Kör szervezésében debütált BalatonBor márka aktuális évjáratát több mint 10 pincészet borán keresztül lehet feltérképezni.

Köztudott, hogy Somló különleges talaja és mikroklímája egészen egyedi karaktert ad az itteni boroknak – és bár a juhfark a borvidék zászlósbora, most 10 somlói borászat megmutatja, hogy a „somlóiság" az olaszrizlingnek is jól áll.

A hűvösebb klímát a Mátrai borvidék és Eger, valamint két felvidéki pincészet képviseli – érdemes megtapasztalni az innen érkező tételek sajátosságait is.

Különleges alkalom

Mivel a „rizling" szó mindkét szőlőfajtát takarhatja – bár az olaszrizling és a rajnai rizling nincsenek rokonságban – a rendezvényen arra is lehetőség nyílik, hogy a két fajta sajátosságait akár egyazon pincészettől, egymás mellett kóstolva fedezhessék fel a látogatók.

A borokkal való intenzívebb ismerkedést a Borkollégium ingyenes pop-up school előadásai is megkönnyítik: a borászok vezetésével indított villámkurzusok négy különböző témában nyújtanak ismeretszerzési lehetőséget, természetesen kóstolással egybekötve.

Ádám Boglárka, a Winelovers rendezvények főszervezője elmondta:

Az idei Olaszrizling Október több szempontból is különleges: ez a rendezvény lesz ugyanis a Winelovers történetének 50. borkóstolója. Szeptember 21-én a Rizlingek harca már ízelítőt adott a két szőlőfajta borának izgalmas világából – most azonban négyszer annyi tétellel várjuk a vendégeket, így érdemes ezen a szombati napon több órát is rászánni a kóstolásra, a borászokkal való beszélgetésekre."

Melyik hazánk tíz legjobb olaszrizlingje és rajnai rizlingje?

Immár hagyomány, hogy a Nagykóstolókat szervező Winelovers a kóstolót megelőző borteszt során a 10 legjobb olaszrizlinget és 10 legjobb rajnai rizlinget is kiválasztja. A szeptember 22-én lezajlott vakkóstolón közel 100 tételt bírált el a nemzetközi borakadémikusokból álló zsűri. Az erős mezőnyben sok esetben csak századpontok döntöttek a végső sorrendről, és több olyan bor már nem fért be a Top 10-es listába, amely a pontszáma alapján egy borversenyen aranyérmet kapott volna.

TOP 10 olaszrizling

1. Kamocsay Sós-hegy Olaszrizling 2015

2. Figula Öreghegy 2015

3-4. St. Donát Slikker Olaszrizling 2015

3-4. A Capella Badacsonyi Olaszrizling 2015

5. Laposa 4HEGY 2016

6-7. Figula Lőcze 2015

6-7. St. Donát Csopak Hegybor 2015

8-9. Feind Olaszrizling 2016

8-9. Movino Rizling Vlassky 2015

10. Laposa Selection Olaszrizling 2015

TOP 10 rajnai rizling

1. Bencze Családi Birtok Venus 2015

2. Gilvesy Tarányi Rajnai Rizling 2015

3-4. Cseri Pincészet Pannonhalmi Rajnai Rizling 2015

3-4. Laposa Rizling2 2016

5. Movino Rizling Rynsky 2013

6. Folly Rajnai Rizling 2016

7-8. Movino Rizling Rynsky 2015

7-8. Skrabski Rajnai Rizling 2016

9-10. Pannonhalmi Apátsági Pincészet Prior 2016

9-10. Pannonhalmi Apátsági Pincészet Rajnai Rizling 2016