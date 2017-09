A vietnami szendvics, amivel a nap végéig kihúzza

A Dob utcai vietnami szendvicsező nemrég nyílt, és igazi street food hely: beülni nem lehet, sőt, még állni is alig-alig fér el három embernél több. De a szedvics gyorsan kész van, és olyan gazdag, hogy abban biztosak lehetünk, hogy egy adaggal akár estig kihúzzuk. A Bánh Mì tulajdonosa, Laci vendégelt meg bennünket.

Tökéletesen beszél magyarul. Vietnamban született?

Ott születtem, igen. Hatévesen jöttünk el Magyarországra. Anyukám jött át 98-ban, és mi apukámmal egy évvel utána érkeztünk.

Mi hozta a családját ide?

Édesanyám besokallt Vietnamban a körülmények, a szegénység miatt.

Rossz körülmények között éltek?

Mi jól éltünk, és éppen azért, mert jól éltünk, megtehettük, hogy Európába jöjjünk.

Mivel kezdett a családja itt foglalkozni?

Édesanyám kereskedett, még a Tigris Piacon, ott kezdődött minden. Aztán apukám is beszállt a bizniszbe, rám sokat vigyázott egy magyar bébiszitter, ő adta nekem a Laci nevet, egyébként Lin vagyok.

Tehát ide járt magyar nyelvű iskolába?

Igen, elsőtől egészen az informatikai szakközépig.

Szóval semmi köze nem volt a vendéglátáshoz igazából.

Semmi. Nekem is, mint sok kisgyereknek, az álmom az volt, hogy gamer vagy játékfejlesztő leszek, abból fogom megkeresni a kenyérre valót. Elkezdtem az informatikát, eleinte érdekelt, de amikor már a harmadikat jártam, akkor már túl bonyolultnak tűnt az egész. De tőlem az is nagyon messze állt, hogy kint piacozzak. Ezért 2014-ben visszamentem Vietnamba, Saigonba egy évre, és tetoválást tanultam. Egyébként Hanoiban születtem. Szóval odakinn betanultam, és itt Magyarországon nyitottunk egy tetováló szalont, ami nem annyira ment, így pár hónap után abba is hagytuk. Valamiből élni kellett, így csak elmentem a kereskedelembe: eladó, kasszás, raktáros, boltvezető – minden voltam. Aztán meguntuk a barátnőmmel. Vele ott találkoztam, egy helyen dolgoztunk, ő is vietnami, 5 éve van itt Magyarországon, együtt kezdtük el a szendvicsezőt.

Otthon tradicionális vietnami ételeket esznek?

Édesanyám azt főzi, de én nagyon szeretem a magyar konyhát, igazából azon nőttem fel: töltött káposzta, paprikás csirke, bármi jöhet.

Mitől lesz vietnami egy szendvics?

Francia bagettbe tesszük a különleges fűszerezésű májpástétomot, ezen kívül van benne vietnámi felvágott, sonka, szalámi, mézes csirke, sült tojáscsíkok, friss koriander, pácolt zöldség, uborka. Külön-külön talán nem tűnik különlegesnek, de hogyha egybe van egy szendvicsbe, akkor teljesen ázsiai lesz az íze.

Francia bagett tehát az alapja. Ezt Vietnamban pékségekben sütik?

Egy európai úgy képzeli el, hogy bemegy egy pékségbe, és van ott túrós batyu, pizzás táska, kakaós csiga. Ez nem ilyen Vietnamban; ott csak a bánh mì van, csak ez a bagett. És leginkább az utcán árulják.

Mit jelent szó szerint a bánh mì?

Egyszerűen kenyér, bagett.

Mitől különleges a bele kerülő májpástétom?

Sertés- és csirkemáj az alapja. Hagyma, foghagyma, bors, fahéj, csillagánizs, szegfűszeg, édeskömény, szecsuáni bors ízesíti.

És erre jön rá ez a sok minden?

Igen. A felvágott, a vietnami sonka, azt is Vietnamból importáljuk. Aztán belekerül a grillezett mézes sült csirke. Következik a sült tojás, a szárított sertéshús. És ami kihagyhatatlan, az a friss zöld koriander levél, mert ez a lelke, e nélkül nem bánh mì, a bánh mì. Ezt is Vietnamból hozatjuk kéthetente, mert itthon nem terem meg. Sokan próbálták már, de nem él meg a növény itt.

Ez így azért elég töménynek hangzik.

Valóban az. De ha valaki kevesebb feltétet kér bele, akkor persze megcsináljuk. Sőt, van húsmentes szendvics is.

Látok itt még répacsíkot, és valami fehérre csíkozott zöldséget is.

Ez a pácolt zöldség, répa meg karalábé. Van benne ecet, cukor meg egy kis só.

Ezt mellé kapjuk, vagy ez is a szendvicsbe megy?

Igen. Ez majd a legvégén, előbb még két perce a grillben összesütjük.

Leginkább melyik napszakban esznek Vietnamban szendvicset?

Napközben mikor megéhezünk, például uzsonnára, vagy reggel rizs helyett.

Zömében magyarok térnek be ide vagy külföldiek?

Turisták. Angolok, németek, chileiek, mexikóiak, de egyre több a magyar, és az a visszajelzés, hogy az elsőre meglepő kombináció, a sok alapanyag a szendvicsben, és a friss koriander íze tetszik a magyaroknak is. A hely tényleg nem nagy, de nem is beülésre szántuk, hanem arra, hogy a környék irodáiból ebédidőben kiszaladjanak egy szendvicsért, vagy az esti buli, színház vagy mozi előtt vagy után ide jöjjenek a vacsoráért. Eddig úgy tűnik, működik.