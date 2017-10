Innen ered az autóversenyeken a pezsgőben fürdőzés hagyománya

Nem egyszer láttuk már, ahogy a különböző autóversenyek után – például a Forma 1-en is – a pilóták felrázzák a pezsgőt, hogy megfürdessék egymást – és a közönséget is. Most pedig végre fény derül a titokra: vajon ki indította el, és honnan ered a pezsgőben fürdőzés hagyománya?