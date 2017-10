Étvágygerjesztő olasz italok és falatkák

Az aperitivo a latin eredetű aperitivus szóból ered, és azt jelenti: megnyit. A vacsora előtti koktélozás célja, hogy összehozza az embereket egy italra az esti főétkezés előtt. A mára már világszerte is népszerűvé vált olasz szokás 200 évvel ezelőtt született a negyedik legnagyobb olasz városban, Torinóban.

Az egyik legelterjedtebb olasz aperitivo az Aperol Spritz, amely olyannyira ismeretes, hogy már Magyarországon is rengeteg vendéglátóhelyen találkozhatunk vele. Többek között az Akademia Italiában, hiszen e név alatt nemcsak gasztroműsor fut, hanem egy autentikus, ám egész modern, olasz étterem is, mely főzőiskolaként, nyelviskolaként és delikáteszként is működik a Bazilika közvetlen közelében. Itt készül tehát az egyik legolaszabb Aperol Spritz Budapesten, amelyet náluk még alkoholmentes változatban is érdemes megkóstolni.

A koktél otthon is könnyen elkészíthető, csak az alapanyagok megfelelő arányára kell odafigyelnünk:

3 rész (75 ml) Prosecco

2 rész (50 ml) Aperol

1 rész (25 ml) szóda

És már kész is!

Tudni érdemes, hogy az itáliai vendéglátóhelyek általában apró étvágygerjesztő falatkákkal is kedveskednek vendégeiknek a koktélok mellé. Attól függően, hogy Olaszország melyik részén járunk, különböző variációkkal találkozhatunk: az olasz Riviérán jellemzően piadina szeletekkel, míg délen olívabogyókkal vagy bruschettával lepnek meg minket kedvenc koktéljaink mellé. Ezenkívül persze még rengeteg változat létezik. Az Akademia Italia e heti epizódjában Flóra is megmutatott néhány, tipikus olasz harapnivalót.