Nem mindegy a hossz és az átmérő még a konyhában sem

A tészta az olasz étkezések egyik alapja; heti többször fogyasztják, és rengeteg formában el tudják készíteni. Minden egyes régiónak megvannak a maga jellegzetes fajtái, amelyek idomultak a helyi alapanyagokhoz mind összetevőikben, mind pedig formájukban. Így lett a spagettin belül is számtalan méretbeli változat.

Az egyik legelterjedtebb tésztafajta a spagetti, azonban nem meglepő, hogy a tészták országában ennek is több változata van. Vastagságuktól függően a tésztákat különböző számokkal jelölik, amihez természetesen eltérő elnevezés is társul. Az egyik vékonyabb változata a spagettini, egy vastagabb példánya pedig a bigoli. De nem kell meglepődni akkor sem, ha olyan elnevezésekkel találkozunk, mint például vermicelli vagy capellini, hiszen ezek is a jól ismert spagetti egyes változatai.

Elnevezések és méretek

Spagetti: a spaghetto többes számú formája, amely az olasz spago szóból alakult, és melynek jelentése: madzag, zsineg. A leghosszabbak 30 centi hosszúak, átmérőjük: 1,9-2 milliméter.

Spagettini: a spagetti kicsinyítő képzős kistestvére valamivel vékonyabb, mint társa – 1,6 milliméteres átmérővel.

Bigoli: ez a tésztaféle Velence környékéről származik, vastagabb, mint a spagetti: 2-3 milliméteres, és általában 25-30 cm hosszúra készítik. Hagyományosan kacsatojással készül.

Capellini: vékony tésztafajta. Nevének jelentése: hajacska, átmérője: 0,85-0,92 milliméter.

Vermicelli: ez az egyik első szicíliai tészta, amelyet már 1150-ben említenek. Marco Polo utazásai során ír egy ázsiai tésztáról, ami „olyan, mint a vermicelli". A vermicelli kissé vastagabb, mint a spagetti, mérete: 2,08-2,14 milliméter. Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban vékonyabb. Neve jelentése: kukacok.

A hagyományos olasz pasta receptek mind egyszerűek, kevés alapanyagból készülnek, ezért még hangsúlyosabb, hogy a felhasznált alapanyagok a legjobb minőségűek legyenek. Úgy tartják, hogy olyan alapanyagokat használjunk, amiket magukban is fogyasztanánk.

Rengeteg különböző szósszal készíthető el, melynek csak képzeletünk szab határt. Nemrég Alessandro is megtanított Flórának két különböző mártással készült spaghetti receptet az Akademia Italia gasztronómiai műsorban.

A videó instrukcióit követve bárki könnyen elkészíthet egy finom carbonara vagy amatriciana tésztát, akár otthon is. Most már nincs kifogás, olasz tésztázásra fel!

Spaghetti alla Carbonara

Hozzávalók:

8 db tojássárgája

60 g pecorino sajt

30 g parmezán sajt

150 g csemege szalonna

1 csomag spaghetti

bors

Elkészítés:

Összekeverjük egy tálban a tojássárgáját a pecorino-val, parmezánnal és borssal. A felszeletelt szalonnákat megpirítjuk egy serpenyőben. Amikor megsült a szalonna, hozzáadjuk a kifőzött tésztát és 2-3 percig kis tűzön összekeverjük. Utána ezt beleöntjük a tojásos krémbe és összekeverjük.

Spaghetti all'Amatriciana

Hozzávalók:

1 db hagyma

20 g extra szűz olívaolaj

200 g paradicsomszósz

10 g petrezselyem

150 g szalonna

1 csomag spaghetti

só

bors

Elkészítés:

A hagymát kis szeletekre vágjuk, majd egy serpenyőben olajon megpirítjuk (7-8 perc). Hozzáadjuk a paradicsomszószt. Sózzuk, borsozzuk és hozzáadjuk az apróra vágott petrezselymet. Lassú tűzön kb. 10 percig főzzük. Egy másik serpenyőben megsütjük a felszeletelt szalonnákat. Amikor már megfelelő a szalonna színe, hozzáadjuk a már elkészített paradicsomszószt, majd hozzáadjuk a tésztát és 2-3 percig kis tűzön folyamatos kevergetés közben főzzük.