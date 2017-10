A nagy Jack Daniel-rejtély

Jasper Newton Daniel nevét nem sokan ismerik, de ha azt mondjuk, hogy Jack Daniel, akkor már mindenkinek beugrik a fekete címkés üveg és a narancsos árnyalatú, karcos ital. Azt azonban szintén találgatások övezik, hogy mit jelent az ismerős Old No. 7 felirat, és miért ünnepeljük egy hónapon keresztül a whiskey-mester születésnapját.

Hivatalosan most ünnepelné 167. születésnapját a híres Tennessee whiskey megálmodója, Jasper Newton Daniel, vagyis Jack Daniel. Ám nemcsak a halálát lengi körül titokzatos köd, hanem az életét és a születésnapját is.

Jack az Egyesült Államokban, a Tennessee államban található Lynchburg városában egy szeptemberi napon látott napvilágot. A városban 1850-et jegyeznek születési dátumának, ami azért érdekes, mert

ebben az évben viszont az édesanyja már nem élt.

Egy másik ok, ami még inkább megnehezíti a konkrét dátum fennmaradását, hogy az örök agglegényként élő Mr. Daniel bizonyára időnként le is tagadhatott pár évet valódi korából.

Pontos születési dátum híján, nemcsak egyetlen napon, hanem egy egész hónapon át – szeptemberben – ünneplik világszerte a legendás lepárlómestert.

Jack Danielt lázadó szellemű kamaszként szokták emlegetni, mert egész életében ismert volt függetlenségéről; mindvégig a saját útját járta. Mindössze 8-9 éves volt, amikor elköltözött otthonról, és elkezdte megtanulni a whiskey-készítés művészetét a helyi evangélikus lelkésztől, illetve annak egy fekete rabszolgájától. Körülbelül 13 éves lehetett, amikor megvásárolta a lynchburgi lepárlót, 21 éves korára pedig már birtoka több sikeres bővítésen is túl volt.

Így nem meglepő, hogy az igaz szerelme örökre a whiskey maradt. Ám rengeteg hölgy gyászolta az örök agglegény halálát, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Mr. Daniel sírköve előtt a mai napig kovácsoltvas székek állnak számukra, kilétükről azonban keveset tudni. Mindössze egy Miss Clarahoz szóló szerelemes levél maradt ránk 1892-ből.

Ám nemcsak Jack Daniel életét és halálát jellemzik megválaszolatlan kérdések, hanem a whiskey-t is: miért hetes a klasszikus nedű? A kézenfekvő válasz, hogy a 7-es egy szerencseszám, de sokan állítják, hogy egyszerűen a 7. whiskey-recept volt a biztos befutó.

Ám az is elképzelhető, hogy a 7-es szám hasonlít a J-hez, ami ugye a Jack kezdőbetűje. A fekete címkét pedig Jack bácsi halála után vezették be, így a tiszteletadás jegyében is születhetett.

És ha már a titkoknál és a találgatásoknál járunk: a lepárlómester halála is váratlan és tisztázatlan volt. 1906 egyik reggelén Jack nem tudta kinyitni a széfjét az irodájában, ezért mérgében belerúgott, a seb pedig elfertőződött, amit sajnos nem élt túl. Életművével viszont beírta magát a történelembe, és az általa alapított whiskey azóta meghódította az egész világot.