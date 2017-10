Ha szeretünk főzni, ha nem, szívesen könnyítjük meg a dolgunkat egyszerű praktikákkal. Bár még néha így is belefutunk olyan akadályokba, vagy kellemetlenségekbe, amelyeket könnyedén orvosolhattunk volna. Megesik például, hogy amikor zöldséget szeletelünk, néhány köröm- vagy bőrdarabka is közéjük keveredik, hiszen vagdosás közben nemcsak a hozzávalóknak, hanem az ujjunk hegyének is odavágunk. Ilyenkor persze megint van miért bosszankodni, főleg, hogy a munka korábbi fázisában az egész konyhát beterítette a pucolék, aminek feltakarításával értékes perceket vesztettünk. A következő videó megmutatja, hogyan emelkedjünk felül ezeken a problémákon, és hogyan könnyítsük meg háziasszonyként a saját életünket.