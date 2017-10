70 recept, 250 konyhatechnikai eljárás, több, mint 1800 étel- és fázisfotó – megjelent magyar nyelven a Paul Bocuse Intézet: A főzés magasiskolája című enciklopédia. A Magyar Bocuse d'Or Akadémia tankonyháján tartott ünnepélyes könyvbemutatón megjelent az a 10 fiatal séf, akik közül egyvalaki képviselheti majd Magyarországot a Bocuse d'Or Europe 2018-as torinói döntőjén.

Az Institut Paul Bocuse különleges iskola; küldetése a francia konyhára jellemző mesterségbeli fogások, az életöröm, a franciás életstílus megismertetése. A Lyon közeli intézményben a gyönyörű, 19. századi Vivier kastély falai között 37 nemzet 650 hallgatója tanulhatja a séfmesterséget. Ők a kivételezettek, de hogy az Intézet szélesebb közönséggel is megoszthassa a főzés, a kézműves mesterség rangjára emelt konyhaművészet titkait, a rangos Larousse kiadóval közösen megjelentetett egy a gazdagon illusztrált, hatalmas könyvet. A hazai olvasók magyar nyelven élvezhetik ezt a művet, amely több mint 700 oldalnyi tananyag bemutatásával segít elsajátítani a francia konyhaművészetet. A boldogság a konyhában lakozik" – vallja Paul Bocuse, és azt is állítja, hogy a mesterségbeli tudást bárki elsajátíthatja, ha kellő kíváncsisággal és tudásszomjjal tanulmányozza ezt a kiadványt.

250 fotóval illusztrált technikai eljárás, 70 eredeti recept az Intézet konyhafőnökeitől az egyszerűbbektől a legkorszerűbbekig, több mint 1800 étel- és fázisfotó, és részletgazdag leírások segítik, hogy mindent megtanuljunk a minőségi alapanyagokról, az élelmiszerek tulajdonságairól és az elkészítési módokról. Emellett megtudhatjuk, milyen a tökéletes vendéglátás, hogyan teremtsünk összhangot étel és ital között, és milyen a hibátlanul terített asztal. Ez a mű segít abban, hogy elsajátítsuk a módszert anélkül, hogy úrrá lenne fölöttünk az idő, a helyszín, az életkor és a képzettség zsarnoki hatalma. Ezeken az oldalakon keresztül kívánok az olvasóknak jó étvágyat és olthatatlan szomjúságot!" – üzente Paul Bocuse.

Széll Tamás, a Stand25 Bisztró séfje, a Bocuse d'Or Europe jelenlegi címvédője szerint azért is jó ez a kiadvány, mert nem kifejezetten szakácsköny, sokkal inkább egy precíz technológiai gyűjtemény, amely nagyon jól csoportosítja a különféle kategóriákat. 70 olyan recept található benne az alapoktól egészen a csúcséttermi szintig, melyek segítségével a csúcsgasztronómia emblematikus ételeit is megismerhetik az olvasók."

A rendezvényen mutatkoztak be először a Bocuse d'Or magyarországi elődöntőjének részvevői, valamint ugyanitt megtörtént a sorosolás is, és kiderült hogy december 3-án a magyar selejtezőn ki melyik időpontban, és hányas boxban fog versenyezni. Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke és Vomberg Frigyes mesterséf, a csapat felkészítője bejelentette a verseny kötelező alapanyagait is: a főtémához borjúcombot, kacsamájat és salottahagymát, a vegetáriánus tányérhoz pedig rizottó rizst, fürjtojást és gombát kell majd használni a versenyzőknek. Íme a 10 jelölt: Dualszky-Kovács Péter, Elek Richárd, Garai Ádám, Haraszti Zsolt, Kiss Krisztián, Pohner Ádám, Tóth Pál, Várnai Péter, Veres István, Volenter István.