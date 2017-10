Szívesen hallgatunk pletykákat a sztárok társkeresési szokásairól, az életükről, a pályafutásukról, kivel randizgatnak, kivel szakítottak, de van még egy dolog, ami érdekes: mely ételek a gyengéik. Bár a legtöbb sztár a rivaldafényben egészséges és aktív életmódot folytat, a hétköznapokban azért ők is elcsábulnak. Ez nem is csoda, hiszen ki tudna ellenállni a kedvenc ételének?

Még a sztárok sem tudnak mindig megfelelni a szigorú diétának, és szívesen kacsintgatnak a tiltott gyümölcsök, vagyis ételek felé. Szabályok, diéták ide vagy oda, a kedvenc ételünknek nehéz ellenállni. Nincs ezzel másképp Hugh Jackman – a szuperhősbőrbe bújt Farkas, az X-men filmek sztárja – sem, aki esküszik, hogy nincs tökéletesebb dolog egy jó bor és sajt párosításnál.

Scarlett Johansson, a Bosszúállók Fekete Özvegye sem riad vissza a bűnös örömöktől: megszállottja a buffalo csirkeszárnyaknak. Ám hiába nőtt fel szigorú gyümölcs és zöldség diátén Miranda Kerr,

egy valaminek ő sem tudott soha ellenállni: a sült csirkének.

A modell töredelmesen be is vallotta, hogy ez az ő nagy gyengesége, ám ezzel nincs is semmi baj. Így még véletlenül se érezzük rosszul magunkat, ha néha még hat óra után is valami finomságra vágyunk, vagy a munka közben ránk kacsint egy tábla szuper csokoládé. Még a sztárok között is vannak olyanok, akiket bűnbe csábít a kakaós finomság. Birtney Spears például

egyértelműen csokoholista.

Amikor megkérdezték tőle, hogy mi az, amivel kényezteti magát, csak annyit mondott: határozottan a csokoládé, sőt, sok csokoládé. Vanessa Hudgens – színész és énekesnő – is a kakaós édességre esküszik, bár a sushi is nagy kedvence.

A mindig ragyogó Katalin hercegné – Kate Middleton – egy adag sticky toffee puddingról, vagyis karamellás, datolyás piskótáról, addig Justin Bieber egy tál bolognai spagettiről ábrándozik.

Hiába, az igazi olasz finomságoknak nehéz ellenállni. Ezt Mariah Carey is jól tudja, és bár – az elmondása szerint – nem szabadna ennie, a kedvenc étele a pizza. Aaron Paul, a Need for speed film sztárja szerint is a pizza a legjobb; különösen a pepperónis-jalapenós!

Miért fél mindenki a tésztától?

– teszi fel a kérdést Julia Roberts.

A színésznő elmondása szerint egészséges étkezési szokásai nem arról szólnak, hogy gyönyörű maradjon: Hogy mi a tökéletes szépség étrend? Ha jól érzed magad, és mosoly van az arcodon."

Sztárok a konyhában

A hírességek nemcsak fogyasztják, hanem szívesen készítik is kedvenc fogásaikat. Az egykori Jóbarát, Jennifer Aniston a nachosért van oda, amit általában ő maga süt kókuszolajban. Az egykori varázslótanonc, Emma Watson is örömmel áll a tűzhely elé reggelente. Na nem azért, hogy varázsfőzetet készítsen, hanem, hogy összeállítsa imádott tojásos tortilláját.

Cameron Diaz, a Body Book életmód könyv szerzője, és megannyi film mosolygós színésznője, az ideje nagy részét főzéssel tölti.

Amikor a rajongói megkérdezték, hogy mi a kedvence, azt mondta, hogy bármit szívesen elkészít, amiben van fokhagyma, olaj és citrom.