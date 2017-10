A Hard Rock Cafe óriási hússzeleteiről és húsos-baconös hamburgereiről híres. Nehezen is bírnánk elképzelni, ahogy egy szegecselt bőrkabátos fickó Harley-Davidsonról lepattanva vega fogást rendel. Persze ez sztereotípia, nyilván van vega a vad motorosok között is, nem beszélve a rockrajongó vendégekről. Az étterem gondolt rájuk, és most nemcsak az étlapon szereplő 2-3 étel közül választhatnak, hanem egy külön menüsor speciális különlegességeiből is.