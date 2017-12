A pulykahúst nagyon jól kombinálható a különböző zöldségekkel és gyümölcsökkel, de a dióféléket se hagyjuk ki a sorból, hiszen olyan különleges párosítások születhetnek, amire soha nem is gondolna.

Az első zöldség, amit érdemes előtérbe helyezni, ha pulykát készít ebédre, a sütőtök. Hiszen nagyon jó alapanyag, és nemcsak azért, mert szép narancsos árnyalatával feldobja a látványt, hanem alacsony a kalória-, ám bőséges a vitamintartalma: ez lehet az egyik legegészségesebb szénhidrátforrás.

Készítsen bátran pulykahússal töltött sütőtököt vagy a sütőtökös pulykatekercset, amely az ünnepi asztalon is megállja a helyét.

A második hozzávalónak érdemes több figyelmet szentelni, mint amennyit most kap. Már a 4. században jóízűen ették őseink a sült gesztenyét, és mi is szívesen fogyasztjuk forrón sütve, vagy az ünnepi szárnyasba töltve.

A gesztenyével töltött pulyka akár az ünnepi vacsora főfogása is lehet.

A következő zöldség igazán kitűnik a vérvörös színével, sokoldalúságával és a szervezetre gyakorolt jótékony hatásával:

sok vitamint és nyomelemet tartalmaz.

Ne féljünk elkészíteni a céklás pulykarizottót!

Az édesburgonya is kítűnő választás köretként pikáns pulykahús mellé, hiszen kevésbé hizlal, mint a krumpli, ugyanakkor könnyebb felvágni, mint az ízre hasonló sütőtököt.

Sokunk, ha meghallja a kelbimbó szót, önkéntelen fintorra húzódik az orra, pedig nagyon egészséges, alacsony kalóriatartalmú, csökkenti a koleszterinszintet, és a C-vitamin tartalmának nagy részét fagyasztva, sőt főzve is megőrzi. A legízletesebb viszont akkor lesz, ha sütve vagy párolva tálaljuk. Az áfonyás pulykamell köreteként is remek, de egy gyors vacsorát is összedobhatunk vele, ha mondjuk gombás-pulykás tésztához keverjük.