Noha a nyár és a jeges limonádék ideje már lejárt, azért a koktélokat és a söröket még mindig fel lehet dobni egy-két gyümölcsös jégkockával. Arról nem is beszélve, hogy a jégkockatartóban olívaolajjal feltöltött, friss fűszernövényeket is le lehet fagyasztani, amit aztán felhasználhat például rántottakészítéshez. Ó, és persze, amit biztosan nem gondolt volna: akár egy pohár smoothie-t is elő tud varázsolni belőle. Nem kell hozzá más, csak néhány gyümölcs, joghurt és persze víz.