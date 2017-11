Téli sportok és gasztronómia Alsó-Ausztriában

Európa szívében, ugyanakkor a magyar határvidéken: Alsó-Ausztria az alpesi és pannon éghajlati zónák találkozási pontjánál található, és ennek a különleges földrajzi fekvésnek köszönhetően rendkívül gazdag természeti kincsekben: ártéri erdők és füves puszták, alpesi legelők és tavak, szurdokok és dombvidékek, folyóvölgyek és lápok tarkítják a tájat.

Évszaktól függetlenül, a magyar közönség is szívesen választja családdal vagy barátokkal, hosszabb vagy rövidebb kikapcsolódásra a tartományt. A tél azonban egészen rendkívüli élményt nyújt: számos adventi vásáron várak, kastélyok és pincesorok hangulatos kulisszája mellett lehet kortyolgatni a forralt bort, az alpesi tájak téli túrázásra és síelésre hívnak. Emellett az osztrák téli szezon a gasztronómia szerelmeseinek ugyanúgy kedvez. A helyi őstermelők saját készítésű, titkos recept alapján készült válogatott finomságokkal várják a látogatókat; autentikus és kiemelkedő minőségű osztrák sonkát, sajtremekeket, bor-, sör- és gyümölcslé különlegességeket kóstolhatunk, ha a régióban járunk.

Itt van mindjárt a családi tulajdonban lévő Wilhelmsburger Hoflieferanten manufaktúra, amely különböző füstölésű, illetve fűszerezésű sajtokat, és kecskesajtos somtekercset kínál.

Az Emmerberger sonka is az őstermelői kínálat része. Ezt a sonkát gondosan megsózzák és fűszerezik, majd körülbelül egy hetet füstölik a saját füstölőben, ezt követően pedig legalább négy hónapon át érlelik, míg el nem éri egyedi ízét. A felhasznált hús kizárólag osztrák termelőktől származik. Bertram Roysky sonkamester ráadásul saját készítésű sonkaszeletelővel dolgozik.

Igazi ínyencségek az ötödik generációs pékdinasztiát képviselő Denise egyedi alkotásai is, amelyek a biodinamikus módszer, a hagyományos kézimunka és a kínai gyógyászat öt elemének ötvözete alapján készülnek, hidegsajtolásos szőlőmaglisztből, egészséges, és kifejezetten borok mellé ajánlott ropogtatnivalók.

A borok, sörök,gyümölcslevek kedvelői is találnak ízlésüknek, elvárásaiknak megfelelő, a legmagasabb színvonalat képviselő termékeket.

A Huber borok például a régió- és annak talajtípusainak előnyeit kihasználva és fókuszba helyezve alkotja borait, amiknek fő ismertetőjegyeik a gyümölcsösség és a tisztaság, ami tisztán érezhető 2016-os „Vintage" névre keresztelt borkollekciójuk tagjain is.

Így tehát ha Ön is úticélul tűzné ki a magyar turisták körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvendő Alsó-Ausztriát, érdemes időt szánni a helyi finomságok végigkóstolására is.