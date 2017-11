Folyamatosan növekszik az egészséges életmód iránti igény, odafigyelünk arra, honnan szerezzük be az élelmiszereket, és nem feledkezünk meg a testsúlyunkról sem. Jó irányba fejlődünk, ami az életmódot illeti, és újra népszerűvé vált a piacozás is.

Az egészséges életmód iránti igény folyamatosan nő a magyar lakosság körében – derült ki a

Budapesti Nagybani Piac és a GfK Hungária friss kutatásából. Egyre többen tartják szem előtt a

kedvező ár-érték arány mellett, hogy tápláló, egészséges élelmiszerek kerüljenek az asztalra: a megkérdezettek 53%-a kifejezetten idegenkedik a félkész termékektől.

A felmérésből az is kiderül, hogy az elmúlt években folyamatosan növekedett a zöldség- és gyümölcsfogyasztás, illetve a friss árut legszívesebben a piacon szerezzük be. Ráadásul a kiváló minőség mellett a származási helyet is figyelembe vesszük:

lehetőleg magyar áru kerüljön az asztalra.

A 2000-es évek elején a válaszadók mindössze 52%-a figyelt oda tudatosan a testsúlyára, ez

mára 76%-ra emelkedett. Emellett nőtt a rendeszeresen sportolók aránya is: 43%-ról 73%-ra.

A kutatás arra is kitért, hogy milyen élelmiszereket és italokat fogyasztunk a munkahelyünkön. Ez eredmények igazán biztatóak, hiszen a lista élén a kávé, a csapvíz, az ásványvíz, a zöldségek és gyümölcsök, tehát az egészségtudatos táplálkozás alapjai állnak. A felmérés szerint ismét népszerűvé vált a piacozás, ugyanis a válaszadók valamivel több mint fele vásárolja rendszeresen a piacon a zöldséget és a gyümölcsöt.

Ez azért van, mert a jó minőségű, egészséges, finom élelmiszereket és a termelői árukat keressük.

A kutatás eredményét saját tapasztalataink is alátámasztják. Az egészségtudatos életmód népszerűségének növekedésével egyre többen keresik a zöldségeket és gyümölcsöket. – mondta el Klucsik Zoltán, a Budapesti Nagybani Piac marketing és fejlesztési igazgatója.

Szintén biztató adat, hogy a magyarok közel 90%-a fogyaszt naponta vagy hetente több alkalommal zöldséget, egyharmaduk salátát, és több mint 80%-uk gyümölcsöt.