Ne legyen bűn az evés

A különböző élelmiszerek energiával látják el a testünket, és biztosítják a szükséges tápanyagokat, mint a fehérje, az alapvető zsírok, vitaminok és ásványi anyagok. Ezek nemcsak a növekedéshez, de az élethez is elengedhetetlenek. Sokan alábecsülik a jó étrend erejét, és az egészségükre, a jólétükre gyakorolt befolyását.

A rossz étkezési szokások többféle módon károsíthatják az egészségünket. Itt az 5 legrosszabb, amitől azonnal meg kell szabadulni.

Az első ilyen rossz szokás, hogy túl sok folyékony kalóriát viszünk be. A különböző cukortartalmú italok – mint a jeges tea vagy a szénsavas üdítők – fogyasztása során rengeteg felesleges üres kalóriát kap a szervezet. Azért hívjük őket így, mert nem tartalmaznak tápértéket,

ezért zsírként rakódnak le.

Azt gondolta, ha már megtalálta a megfelelő étrendet, akkor hátradőlhet? Nos, csakis azután, hogy vetett egy pillantást az ebédje adagjára,

hiszen a túl sok egészséges étellel is vihetünk be felesleges kalóriákat.

Gondot okozhat az étkezések átugrása is. Megesik, hogy kihagyjuk a reggelit, mert éppen rohanunk a gyerekekkel az iskolába, vagy késésben vagyunk a munkából. Azonban ezzel felülírjuk a jól megszokott rendszert: a szervezet energiatárolása miatt fontos betartani az étkezések idejét. Ha kihagyunk egyet, lassulnak az anyagcsere-folyamatok, és egy hosszabb nélkülözés után a zsíros és cukros ételeket is jobban kívánjuk. Szerencsére már akár négy perc alatt is készíthetünk reggelit.

A másik nagy gond a feldolgozott, előre csomagolt cukros illetve rejtett zsírokat tartalmazó élelmiszerek fogyasztásában rejlik. Étkezésünkben ezek az ételek okozzák manapság a legtöbb gondot. A cukros finomságok, mint a muffinok, édességek, sütemények, kekszek, olyan plusz cukorbevitelt jelentenek, amelyet a test nem képes anyagcserével átalakítani. Emellett ezek a készítmények bőven tartalmaznak ízfokozót, tartósítószert, színezéket, és egyéb adalékanyagokat. Ha pedig éppen hogy cukormentesek, azaz energiacsökkentett termékek, biztosak lehetünk benne, hogy mesterséges édesítőszert viszünk be a szervezetünkbe.

Az utolsó rossz szokás, amit

mindenképp kordában kell tartani, az az érzelmi evés.

Rossz nap a munkahelyen? Érzelmi fordulat a párkapcsolatban? Fáradtság, kialvatlanság? Ilyenkor gyakran a cukros üdítő és egy finom szelet csokoládé a megoldás. Ha még ettől sem érezzük elég felszabadultnak magunkat, jöhet egy adag jégkrém, amire a sósat kívánjuk.

Ne legyen bűn az evés

Hogy megelőzzük a farkaséhséget, a falásrohamokat és a szervezet felesleges tartalékolását, ne hagyjunk ki étkezést, sőt törekedjünk arra, hogy a napi 3, 4 vagy 5 étkezéshez igazítsuk a teendőinket. Ha 3 óránként kerül egy kisebb mennyiség a gyomrunkba, biztos lehetünk benne, hogy a következő étkezésnél nem fogunk kétszer annyit enni, mint amennyire szükségünk volna. A főétkezések között tökéletesen laktató fél marék, kb. 2 dkg nyers mogyoró, mandula, dió, napraforgómag vagy tökmag.

Minden étkezés előtt 3-5 perccel igyunk meg 2-3 dl vizet, vagy üres teát. Már gyakran azzal kordában lehet tartani a testsúlyt, vagy fogyni 2-3 kilót, ha elhagyjuk a cukros üdítőket, vagy a kávéba fele annyi cukrot teszünk. Ne feledjük: a mesterséges édesítőszerek egészségtelenek, és csak becsapjuk velük a szervezetet!

Semmilyen ételt ne vonjunk meg magunktól, főleg a kedvenceinket ne! Nem egy-két szelet mértékkel megrakott pizzától fogunk guruni, hanem minden másnap egy egésztől, azaz a mértéktelenségtől. Az pedig borítékolható, hogy a megvonás cérnája előbb-utóbb elszakad. Együnk feleannyit, vagy kezdetben a háromnegyedét annak, mint amennyit egyébként gondolnánk, és ezt együk nagyon lassan, minden falatot rágjunk meg jól. A telítettségérzést percekkel később észleljük, mint ahogy valóban jóllaktunk.

Ha szeretjük az édességet, minden főétkezés után ehetünk valami finomságot, de csak keveset! Csokiból egy-két kockát, pár szem aszalt gyümölcsöt, vagy egy kekszet. Így nem érezzük, hogy megvonnánk magunktól bármit is, és nem fogunk a következő érzelmi hullámvölgyben egy egész tortát befalni.

A legfontosabb pedig: ha mégis többet ettünk a kelleténél, ne legyen bűntudatunk, és ne gondoljuk, hogy most már úgyis mindegy! Itt a jó alkalom, hogy mértékletességre intsük magunkat, és folytassuk a megkezdett utat – önmagunkért.