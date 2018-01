Hamburgert eszünk, maláta ropog a fogunk alatt

Sörfesztivál egy pub falain belül: több mint 200 féle sörkülönlegesség és malátából készült hamburger várja a lelkes sörrajongókat Budapest belvárosában. Malátamagok ropognak a fogunk alatt, miközben a bucit majszoljuk, és a főzdefriss tanksört kortyolgatjuk.

A First belvárosi pubjában több mint 200 féle sörkülönlegességet lehet megkóstolni, emellett a tulajdonosok csapfoglalásokat, sörszakmai előadásokat, sörvacsorákat és sörkóstoló kurzusokat szerveznek a Dob utca 3. szám alatt.

Olyan ritkaságokat vertek csapra, mint a Mikkeller, Omnipollo, Tool vagy a Brewdog sörei. A pult mögött álló csapat jól képzett sörszakértőkből áll, hiszen a tulajdonosok célja, hogy a vendégek minden egyes alkalommal megtudjanak valami újat a sörökről, és rátaláljanak a saját ízlésükre.

Szerintünk a bor, whisky és konyak után – ahogy külföldön is – itthon is a sör lesz az új trend. Mi azt szeretnénk elérni, hogy az emberek kulináris élményként tekintsenek a sörre, merjenek egy-egy decit kóstolni öt helyett, és tanulják meg azt is, milyen ételekhez milyen sörök illenek igazán. Ezért is szervezünk kóstolókurzusokat, sörvacsorákat – mondta el Kurucz Gergely, a First egyik tulajdonosa.

A pubban kapható burgerek zsömléjébe

pirított malátaszemek kerülnek,

az erősebb, töményebb sörökhöz pedig érdemes önmagában is elropogtatni egy-két malátaszemet, amit nassolnivalóként minden asztalon megtalálunk.